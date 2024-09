Con la Virtus partenza soft poi Pesaro alza il ritmo

Non filtra il risultato dell’amichevole - a porte chiuse - disputata ieri pomeriggio dalla Vuelle a Bologna contro le V nere. Ma non è così importante, visto che le storiche rivali giocheranno quest’anno due campionati diversi: la squadra di Luca Banchi ancora in Eurolega, quella di Pino Sacripanti in lotta per tornare nell’élite del basket. È stato comunque un utile scrimmage per la Carpegna Prosciutto che ha affrontato la Virtus sul parquet della Palestra Porelli, all’Arcoveggio. Imbrò, Ahmad, King, Lombardi e Zanotti il quintetto iniziale schierato da coach Sacripanti. Il primo canestro del match dopo due minuti è di Polonara, mentre dopo quattro minuti dalla palla a due è Ahmad a sbloccare il tabellino pesarese con una bella schiacciata. Nel secondo quarto da sottolineare una bella azione personale di Bucarelli, con Petrovic che firma una precisa tripla centrale. Terzo periodo con maggiore intensità difensiva per i biancorossi che mettono in mostra un buon gioco con diverse soluzioni dal punto di vista offensivo: bella la combinazione tra King e De Laurentiis. Nei dieci minuti conclusivi buone azioni per la Carpegna Prosciutto, con un Petrovic in gran spolvero. Migliori realizzatori i due americani, Ahmad e King, con 9 punti a testa.

"Sono un po’ dispiaciuto per la partenza soft - dirà poi Sacripanti a fine match - ma poi ci siamo adeguati all’intensità della Virtus come visto nel secondo e terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti siamo un po’ calati, ma per noi queste sono partite molto proficue per capire con quale determinazione e intensità dovremo scendere in campo".

La settimana riprenderà con gli allenamenti al Palamegabox fino a giovedì, quindi partenza alla volta di Lignano Sabbiadoro dove il 6 e 7 settembre la squadra pesarese sarà impegnata nel "Memorial Bortoluzzi", primo quadrangolare di questa pre-season con tutte avversarie di serie A2, che poi i biancorossi ritroveranno in campionato. Zanotti e compagni debutteranno nel torneo venerdì alle ore 19 contro l’Unieuro Forlì mentre alle 21,15 si affronteranno Cividale-Vigevano. Quindi sabato 7 settembre finale per il terzo posto alle 17 e finalissima alle 19. Curiosità, alla squadra vincitrice andrà il trofeo Butangas, vecchio sponsor della Vuelle, tornato a far parte del consorzio. Per chi volesse seguire la squadra in questa bella località turistica del Friuli, per le due giornate c’è un biglietto unico giornaliero al costo di 10 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket o presso la palestra comunale di Lignano Sabbiadoro, dove si disputeranno le partite.

La società comunica a tutti gli abbonati già in possesso della ricevuta cartacea che possono ritirare la propria tessera presso la piscina "Casa Vuelle" di via Togliatti dal lunedì al sabato con orari 9-12.30 e 16-20.

Elisabetta Ferri