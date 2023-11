Con l’app “Mai Sole“ uno scudo per le donne

Continua la carrellata di ospiti e personaggi illustri e momenti di incontri ad Acqualagna nel contesto della 58ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Nella mattinata di ieri c’è stata la visita dell’onorevole Catia Polidori, già viceministro (nel 2011) e attuale Coordinatrice Nazionale di Azzurro Donna, la struttura di Forza Italia che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche oltre a contrastare la violenza sulle donne e dare supporto e vicinanza alle vittime.

L’incontro promosso dalla Coordinatrice Provinciale di Pesaro-Urbino Laura Scalbi e dalla Coordinatrice Regionale Mariadele Girolami, ha visto la partecipazione di tutte le coordinatrici di Azzurro Donna Marche. Ad accogliere e ringraziare per la loro presenza le partecipanti all’incontro il sindaco Luca Lisi e alcuni amministratori comunali. L’onoevole Polidori dopo aver sottolineato le grandi peculiarità ed eccellenze del territorio ad iniziare dal tartufo ha parlato della proposta di legge “App Mai Sole“ da lei recentemente presentata.

"Un’applicazione informatica – ha spiegato la Polidori – che, unitamente ad un servizio di assistenza e sostegno telefonico dedicato, sarà gratuitamente messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per ricevere supporto costante e immediato, persino a dispositivo spento. Il 26 ottobre 2023 con l’approvazione dell’ordine del giorno a mia prima firma il Governo ha compiuto di fatto un primo, importantissimo passo. Ancora una volta Forza Italia ha dimostrato di avere tra le sue priorità la tutela delle donne".

Nello stand Tofani della Fiera sono stati messi in vendita dei cioccolatini al tartufo realizzati appositamente per l’occasione il cui ricavato verrà internamente devoluto all’Associazione Bon’t worry Ingo che supporta le donne vittime di violenza. L’onorevole Polidori ha visitato tutti gli stand della fiera parlando con ogni imprenditore. Ad accogliere la Polidori e Azzurro Donna Marche, il sindaco Luca Lisi, Laura Scalbi ed Elisabetta Foschi, Fiammetta Ronaldi e Margherita Mencoboni. La Girolami, Scalbi e Foschi hanno manifestato "grande soddisfazione per il contributo portato all’entroterra da questa mattinata al femminile di sensibilizzazione verso una tematica delicata come la Violenza sulle donne".

Il programma della 58ª Fiera del Tartufo prevede per oggi alle ore 9 , in centro storico, la 3ª Disfida del Tartufo, gara con Arco Storico, in collaborazione con l’associazione culturale Palio Acqualagna. Alle ore 11 a Teatro Conti il talk show con Oscar Farinetti su "10 mosse per affrontare il futuro dell’Italia: enogastronomia e turismo". Alle ore 12,30 Semifinale di TartufoAward dove si sfideranno Amandola (Chef Davide Camaioni) e San Miniato (Chef Paolo Fiaschi).

Amedeo Pisciolini