Con l’"Arte Solidale" si educa la gioventù

Sarà inaugurata domani alle 18, alla Galleria Rossini, la 6ª edizione di “Arte Solidale“, mostra collettiva d’arte pesarese in cui pittori, scultori e ceramisti esporranno opere incentrate sul tema dell’inclusione e solidarietà. Ad organizzare la mostra è l’associazione Piattaforma Solidale. Spiega il presidente Massimo Domenicucci: "Le iniziative che portiamo avanti sono molteplici – dice – e vanno dalla tutela dell’accessibilità all’inclusione lavorativa e nello sport. Coinvolgiamo anche i ragazzi su queste tematiche, tanto che punto centrale del progetto è anche il concorso rivolto agli studenti di dieci istituti superiori della provincia di Pesaro e Urbino, pensato per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di riflettere e di esprimere la propria visione del mondo attraverso la creazione artistica. Tema del concorso quest’anno è la “Solidarietà e inclusione contro ogni forma di violenza di genere e generata da un utilizzo non corretto delle nuove tecnologie“. E’ stata una esperienza molto positiva e gli studenti hanno dimostrato un grande entusiasmo. Con loro abbiamo affrontato non solo il tema della violenza di genere, ma anche tutte le forme di violenza che vanno dalle truffe agli anziani, alla non inclusione delle persone disabili o delle persone immigrate".

Parla di una esperienza molto positiva Caterina Tacchi, rappresentante d’Istituto del liceo Mamiani: "Sapere che tramite l’arte è possibile anche combattere e denunciare le violenze, come quelle di genere, per noi è stato molto importante. Tutti i ragazzi hanno dimostrato grande interesse". Le opere vincitrici del concorso saranno esposte insieme alle creazioni del gruppo dei 18 artisti di Arte Solidale, come spiega il rappresentante degli artisti Ennio Buonanno: "Un progetto molto bello, che darà un’ampia panoramica delle diverse interpretazioni artistiche del tema proposto". Enrichetta Gorgoroni, dell’associazione Progetto Solidale, sottolinea l’importanza di organizzare iniziative come queste. Soddisfatti anche il sindaco Andrea Biancani e gli assessori Luca Pandolfi e Daniele Vimini. Sarà visitabile fino al 22 aprile, ore 10 - 12,30 e 16,30 - 20.

Alice Muri