Con l’auto in gelateria. Sfonda dehors e fugge. L’ira del titolare:: "Corrono come matti"

Un bruttissimo risveglio domenicale per Alberto Fattorini, 62 anni, titolare della gelateria "bar Fabbri" di Villa Fastiggi: "Venga subito, qualcuno con un’auto è entrato nel suo locale". E’ il contenuto della telefonata che il gestore della storica gelateria che si affaccia sulla via principale del quartiere ha ricevuto ieri mattina intorno alle 5,30 dalla polizia.

"Mi sono precipitato a vedere cosa fosse successo – racconta Alberto Fattorini -, e in effetti un’auto, sicuramente lanciata a forte velocità malgrado in questa zona ci sia il limite dei trenta chilometri l’ora, aveva distrutto 3 fioriere, del peso di 3 quintali l’una, il pluviale, il contatore del gas e non solo: ha schiantato il palo della segnaletica stradale del divieto di fermata finendo la propria corsa contro l’attacco del gas che si è rotto. I danni ammontano a circa diecimila euro e per fortuna siamo coperti dall’assicurazione".

L’auto, una Ford Kuga, ha anche deformato lo spigolo in metallo della recinzione dell’abitazione accanto. Per fortuna a quell’ora il locale era chiuso perché se l’incidente si fosse verificato in un altro orario, con il dehors pieno di gente seduta nei tavolini esterni, il fatto poteva tradursi in tragedia. L’auto, di proprietà di un 65enne pesarese, era guidata da un cittadino moldavo, A.M., 44 anni, residente a Pesaro. "A causa del botto si sono svegliati alcuni residenti le cui finestre si affacciano sulla via – racconta Alberto Filippini -. L’uomo ha proseguito in auto fino al benzinaio che si trova poco più avanti e lì ha abbandonato il mezzo".

Chi si è affacciato per vedere cosa fosse successo dopo tutto quel frastuono, riferisce di aver visto l’uomo tornare a piedi a controllare i danni che aveva appena causato. "Dicono che un po’ barcollava e forse aveva bevuto – prosegue Fattorini –. Poi è arrivato qualcuno con un furgoncino che l’ha caricato e se ne sono andati via. Tuttavia lo hanno visto in volto e stamattina, quando è arrivata la polizia con le foto segnaletiche, l’hanno riconosciuto. In questa strada tutti corrono sempre troppo: episodi del genere erano già accaduti, l’ultimo un paio di anni fa dopo il palio dei bracieri, ma mai con questa gravità".

E per aprire ugualmente le saracinesche della gelateria il titolare Alberto Fattorini si è tirato su le maniche, aiutato dalla propria famiglia, per cercare di sistemare tutto il meglio possibile. "E’ da questa mattina presto che pulisco – racconta -: la terra dei vasi era finita anche dentro il locale. Abbiamo ripulito tutto e a mezzogiorno ho ugualmente fatto il gelato". Ancora nel pomeriggio erano tanti quelli che dimostravano solidarietà nei confronti del titolare della gelateria che è una vera istituzione per Villa Fastiggi. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, Marche Multiservizi e polizia locale per i rilievi.