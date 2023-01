Con le “Favole di Formica“ si improvvisa

Due temerari attori ed un esperto musicista si tufferanno nell’ignoto, musicando ed interpretando una favola che fino all’apertura del sipario... ancora non esiste! Come sarà possibile? A dare la risposta ci pensa lo spettacolo “Favole di Formica“, ideato dal Teatro Batuffolo: attraverso l’arte dell’improvvisazione, infatti, i protagonisti in scena, grazie al prezioso aiuto del pubblico in sala, costruiranno personaggi, situazioni, scene di cui saranno interpreti direttamente sul palco, senza aver preparato alcun copione, né canovaccio. Saranno, infatti i suggerimenti dei giovani spettatori a fornire gli spunti narrativi. Uno spettacolo, di conseguenza, diverso ogni volta, con gli attori Massimo Buonanno e Angelo Corona, musiche di Matteo Fazi. Appuntamento domenica al teatro Accademia, in via Terni 14, alle 17.30. Info 347 0491149.

Alessio Zaffini