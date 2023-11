"Con le parole giuste": così parla questo mondo

Frammentazione, integrazione, riparazione, adozione, cura, lotta e libertà. Queste le parole scelte per la 13ª edizione della rassegna "Con le parole giuste. Le parole della giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società", realizzata dall’assessorato alle Biblioteche e alla Legalità Democratica del Comune di Fano in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati - sezione Marche. Ma saranno solo sei gli appuntamenti aperti al pubblico, perché di "lotta" alla mafia, ai soprusi e alle ingiustizie si parlerà solo con gli studenti del Liceo Nolfi Apolloni che parteciperanno all’incontro con Luana Rondinelli che presenta il suo libro "Sciara. Prima c’agghiorna" tratto dallo spettacolo omonimo che ha anche interpretato, con le musiche de "I Musicanti" di Gregorio Caimi. "La rassegna - commenta l’assessore alle Biblioteche e alla Legalità, Samuele Mascarin - propone ancora una volta ospiti di alto valore civile e intellettuale coinvolgendo scuole, insegnanti, studenti ecc..."

Si parte domenica parlando di "Frammentazione. Vivere e comunicare ai tempi della cancel culture" con il giornalista Davide Piacenza che presenterà il libro "La correzione del mondo. Cancel culture, politicamente corretto e i nuovi fantasmi della società frammentata". Il 20 dicembre si prosegue con la parola Integrazione che approfondirà il tema dell’immigrazione con Ferruccio Pastore, direttore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione e il suo libro "Migramorfosi". La rassegna prosegue il 30 gennaio con la parola ’Riparazione’, che avrà come focus "criminalità e giustizia riparativa". Ospiti della professoressa Chiara Gabrielli, docente del dipartimento di Diritto processuale penale dell’Università di Urbino "Carlo Bo": Adolfo Ceretti e Agnese Moro. Il 24 febbraio si parlerà di adozione con "Sangue del mio sangue" di Monya Ferritti, Presidente del Coordinamento nazionale di associazioni familiari adottive e affidataria che dialogherà con Laura Seveso, Giudice del Tribunale dei Minori di Ancona. Cura è la parola che, oltre a dare il tema a questa edizione, verrà approfondita il 9 marzo in occasione dei 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia: incontro con John Foot e "La Repubblica dei matti". La rassegna si chiude il 23 marzo con la parola Libertà. Ospite il professore Gianfranco Pasquino professore emerito di Scienza politica nell’Università di Bologna che parlerà di Opinione pubblica, partecipazione e ruolo degli intellettuali. Tutti gli incontri sono alle ore 18 nella Sala Ipogea della Mediateca Montanari e verranno trasmessi in diretta dalla pagina Facebook Memo.

Tiziana Petrelli