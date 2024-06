Con le “Sconfinate Visioni“ l’arte eleva la conoscenza

In occasione della Settimana della Cultura di Monte Cerignone all’interno di Pesaro 2024 Capitale della Cultura a Monte Cerignone arriva “Sconfinate Visioni“, collettiva di artisti allestita nell’ex chiesa di santa Caterina con vernissage domani alle 18. Tra gli artisti in mostra Luciano Baldacci, Giovanni di Carpegna Falconieri, Cristian Ceccaroni, Antonio Giusti, Elena Pazzaglia, Giulio Serafini e Maria Luisa Tadei. "Siamo un gruppo di artisti del Montefeltro – spiega Giovanni di Carpegna Falconieri –, una squadra affiatata che ha già collaborato insieme e che è rappresentativa dello spirito feltresco, in una connessione che guarda anche al rapporto tra territorio e arte. Farlo qui, a Monte Cerignone, ha una sua valenza anche storica perché siamo nella terra di famiglie di grande scuola artistica e di grandi personaggi come Umberto Eco. La chiesa di Santa Caterina, poi, è un luogo bellissimo, ora adibita a spazio museale ma a suo tempo apparteneva all’Ordine di Malta. “Sconfinate visioni“ rappresenterà l’eccellenza dell’espressione dei legami artistici e col territorio. Personalmente porterò in mostra una installazione di opere pittoriche a sé stante, fatta con dei piatti dipiniti da me con scene intime che raccontano il territorio e la storia, con soggetti naturali come le piante storiche che si possono trovare qui. I piatti emergono come fossero cornici e nelle visioni che si creano da queste montagne si apre lo sguardo fino a Roma".

Durante l’innaugurazione verrà anche presentato il catalogo che l’accompagna. La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 16 alle 19 e la prossima settimana, quando Monte Cerignone sarà la capitale settimanale della cultura, dalle 17 alle 19.

Andrea Angelini