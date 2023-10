Con “Letteraria“ i giovani vicini alla cultura

I grandi nomi della letteratura italiana e straniera contemporanea si incontrano a Fano per parlare di libri, di narrazioni e delle ultime tendenze della narrativa made in Italy. E’ ricco di appuntamenti interessanti il capitolo conclusivo di “Letteraria“, il Premio letterario nato a Fano e giunto alla sua decima edizione, che nel folto panorama di premi dedicati ai libri si distingue per l’originalità della sua giurìa, composta integralmente da studenti delle scuole secondarie della provincia di Pesaro e Urbino, ma anche di fuori regione. Tre le giornate del Premio, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, in altrettanti luoghi simbolo della città (Pinacoteca San Domenico, Memoteca Montanari e Cinema Politeama) che ospiteranno gli incontri che verranno tutti trasmessi in diretta sui canali Spotify e Youtube di “Letteraria“.

Perché la grande novità di questa edizione da record è la nascita di un podcast che vede in redazione i giovani fanesi, studenti di ieri e di oggi, protagonisti di interviste agli autori e dialoghi, in un ambiente pieno di energia e di idee vivaci che è stato creato all’interno del Politeama. Tra i tanti appuntamenti che fanno da contorno alla premiazione che si svolge la sera di sabato 7 in Pinacoteca (conducono Lorenzo Olivieri e Luca Petrelli, al pianoforte Fatjian Zefi), segnaliamo: l’omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita (venerdì 6 alle 18,30 in Pinacoteca) con la lectio magistralis di Filippo La Porta; l’omaggio a Cormac McCarthy (sabato alle 21,30 sempre in Pinacoteca) un’intervista immaginaria con l’autore recentemente scomparso; la lectio magistralis di Stefano Radaelli (domenica alle 17,30 alla Memo) che darà voce alla follia e l’ultimo appuntamento della kermesse (alle 18.30 in Pinacoteca) con l’autrice armena Narine Abgarian che dialoga con la sua “voce“ italiana, la traduttrice Claudia Zonghetti. "Mai come quest’anno vedrete tanti giovani (52 i volontari) a cui sono stati affidati compiti importanti – hanno sottolineato le organizzatrici Maura Maioli e Paola Giovannelli coadiuvate da Eleonora Tonelli, ex ‘giurata’ del Premio e ora collaboratrice – e non mansioni di bassa manovalanza. Dobbiamo ringraziare per questo i presidi di tutte le scuole, ma in particolare del Liceo Nolfi e del Polo 3 da cui provengono queste professionalità: fotografi, cameraman, tecnici del suono".

Sono stati infatti 1.100 gli studenti lettori di questa edizione che ha dovuto selezionare tra i 120 titoli in concorso, i dieci finalisti.

Tiziana Petrelli