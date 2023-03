"Con lo svincolo cambio di passo"

"Visione lungimirante e gioco di squadra". Sono gli aspetti evidenziati dal portavoce del circolo di Fratelli d’Italia ‘Metauro Tricolore’ Alessandro Urbinelli (nella foto con Baldelli) a proposito del nuovo svincolo della superstrada che sorgerà a Calcinelli in via Laghi.

"Un’opera – riprende Urbinelli – che i cittadini ritenevano ormai appartenere all’ennesimo capitolo del ‘libro dei sogni’, destinata ad ingrossare le fila delle incompiute. Invece, ha intrapreso il processo di costruzione, grazie alla lungimiranza e all’impegno dell’amministrazione di Colli al Metauro e della giunta Acquaroli e del suo assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, che hanno consentito di collocare una seria problematica locale di viabilità in un contesto più ampio di sviluppo, inserendo un’opera puntuale in una visione complessiva delle infrastrutture che sta prendendo corpo nelle Marche".

Il coordinatore FdI aggiunge: "È questa modalità di operare che per noi traduce in fatti concreti il cambio di passo che sta interessando la nostra regione. Infatti, il ragionamento conseguente è stato proprio quello di collocare lo svincolo tra Calcinelli e Lucrezia nel contesto di potenziamento del corridoio della valle del Metauro (la E78, Fano-Grosseto) insieme alla realizzazione della galleria della Guinza e al casello di Fano Nord-Fenile, in una logica che trasformerà la rete stradale marchigiana da una conformazione ‘a pettine’ ad una ‘a maglia’, grazie all’interconnessione tra il sistema di pedemontane e intervallive con le principali arterie trasversali: dalla Fano-Grosseto alla Salaria, passando per la quadrilatero Ancona-Perugia e Civitanova Marche-Foligno. Per questo, lo svincolo di via Laghi assume una valenza ancora superiore al suo ruolo specifico, che è quello di decongestionare il traffico nelle vie cittadine di Colli al Metauro e Cartoceto, aumentando la sicurezza e puntando ad una migliore sostenibilità ambientale. La sua realizzazione sarà in grado anche di attirare nuovi interessi economici, sviluppare una nuova zona per le attività industriali e commerciali e generare posti di lavoro. Fratelli d’Italia non é il partito delle promesse elettorali, ma è il partito dei territori. Ed è proprio questo che contraddistingue l’attività dei nostri circoli".

Sandro Franceschetti