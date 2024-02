Con Logli la bellezza è ben custodita

Una poetica che esplode tra la raffinatezza delle forme in una realtà surreale in cui l’emozione dell’osservazione deve essere completata dalla riflessione. Un dialogo continuo tra sogno e verità passando per le “isole volanti“ e i misteriosi “invasori“. Una fotografia romantica del territorio di una pittura senza tempo per ragionare sul domani. A quasi quattro anni dalla sua morte, con la mostra “Custode della bellezza“ ai Musei Civici di Pesaro un omaggio all’artista urbinate Mario Logli a cura di Anna Maria Ambrosini Massari e Mattia Giancarli.

"Non bisogna mai fermarsi all’apparenza di fronte ad un’opera d’arte, è necessario un colloquio, un dialogo con essa" così diceva, e proprio per questo, da ieri, non si propone una classica esposizione ma un viaggio tra le inquietudini e i ricordi più inediti dell’artista. "Nella sua produzione e nelle tematiche affrontate la sua terra, Urbino, è sempre presente, ma anche Pesaro è stata molto importante nella sua vita – dice la figlia Marcella Logli –. L’ecologia, la tutela del patrimonio sono temi che a quel tempo si dava meno importanza rispetto ad oggi ma guardando la mostra troverete opere che possono essere considerate attuali. Mio padre è sempre stato una persona che legava il sogno a qualcosa di attuale per recare nell’opera la forza per affrontare con i giusti mezzi e attenzione culturale la realtà".

Un sentimento forte per il territorio e per il patrimonio dell’uomo che possa vivere e non solo esistere. Un’esperienza immersiva non cronologica nella pittura dell’artista attraverso tre sezioni espositive ‘cucite’ da un filo conduttore che oscilla tra passato, presente e futuro. ""Il ricordo, il gioco e l’infanzia", questo il tema della prima parte della mostra in cui i soggetti delle tele sono appunto i giocattoli sistemati alla rinfusa. Non solo un ricordo della sua giovinezza ma si sottolinea anche un paragone tra il disordine della bottega dell’artista con il disordine della cameretta di un bambino in cui questa confusione rappresenta creazione e sperimentazione della vita" spiega Mattia Giancarli, curatore della mostra. La seconda parte della mostra è dedicata alla difesa dell’ambiente in cui compare la tematica dell’ecologia con la rappresentazione degli “Invasori“, esseri inquietanti, che simboleggiano l’inquinamento. In questa fase si vuole ripercorrere la battaglia visionaria dell’artista Logli che ha condotto con tenacia prima del tempo per difendere l’ambiente. Una complessità artistica e poetica che riconosce Logli come un “custode della bellezza“ e proprio per questo la terza sezione della mostra è dedicata alle sue “Isole volanti“. Sono città sospese come astronavi o aquiloni che si innalzano nel cielo per distaccarsi da una terra fredda che pare non le comprenderà più. "Qui emerge il messaggio della tutela del patrimonio artistico che avvicina Logli al maestro Mario Giacomelli, oltre a questa tematica in questa parte di mostra si può percepire il rapporto di amicizia e stima tra i due nel custodire la bellezza" sottolinea Anna Maria Ambrosini Massari, curatrice dell’esposizione. Ad accompagnare la visita sarà la voce dello stesso Logli che in sottofondo si racconterà in una videointervista a cura di Giovanni Lani e attraverso QRcode che narreranno tre opere col commento dell’artista. Ieri alle 18 il taglio del nastro in presenza dei curatori della mostra, il vicesindaco Daniele Vimini, la famiglia Logli, il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini e il presidente dell’Accademia Raffaello, Luigi Bravi, tra i visitatori è apparso anche il cantante Raphael Gualazzi. "Un artista che ha saputo leggere il nostro territorio, in un legame profondo e quasi anticipando il senso de “La natura della cultura“, punto focale dell’anno che ci aspetta. Un “custode della storia“, un pioniere di una poetica visionaria" sottolinea Vimini. La mostra è visitabile con la Card Pesaro Capitale fino al 7 aprile dal martedì alla domenica ore 10-13 e 15,30-18,30.

Per info 0721 387541.

Ilenia Baldantoni