"Con l’ospedale di comunità grandi vantaggi"

"La domanda sorge spontanea: perché i consiglieri mombaroccesi non percepiscono la grandissima ricchezza sotto il profilo dell’assistenza sanitaria che è stata offerta con la assegnazione nel territorio di un ospedale di comunità?" A chiederselo è Franca Rossi (in foto), assessore alla Sanità del Comune di Mombaroccio, dopo le polemiche sul dimezzamento dei posti letto (da 30 a 15) del nuovo Ospedale di Comunità e la mancata ristrutturazione dell’intero edificio che attualmente ospita una decina scarsa di posti letto dell’Rsa Bricciotti (avendone però assegnati 40). "Perché – dice l’assessore – continuare a confondere la Rsa con questa tipologia di ospedale? Sono offerte distinte e diverse che rispondono a fabbisogni parimenti distinti e diversi: si invitano i consiglieri a dedicare qualche minuto alla lettura del Piano sociosanitario regionale laddove vengono descritti i requisiti e le caratteristiche delle strutture sanitarie territoriali: tale lettura potrebbe essere sicuramente di grande aiuto e conforto alle preoccupazioni espresse".

Entrando nel merito delle polemiche, chiarisce Rossi: "La Rsa Bricciotti avrà sicuramente una sua evoluzione e questa amministrazione non perde occasione, con la direzione dell’ASt e con la regione, per rimarcarne la rilevanza. Gravissimo poi insinuare dubbi, per quanto fortemente generici, sulla scelta del luogo dove sorgerà l’ospedale e sulle caratteristiche dell’immobile: i consiglieri ignorano il lungo percorso tecnico giuridico fatto per addivenire all’autorizzazione della struttura. Ad aprile inizieranno i lavori, entro il 2026 sarà tutto ultimato e per il Comune ci saranno vantaggi infiniti sotto il profilo dell’assistenza sanitaria nonché si offriranno molte opportunità di lavoro. Sono questi, per i consiglieri, effetti irrilevanti?" conclude l’assessore Rossi.