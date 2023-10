Con l’ultimo week-end a Sant’Angelo una gran festa

L’ultimo weekend della 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco si accende con il Tartufo d’Oro che verrà consegnato all’imprenditore Giovanni Fileni domani alle 12 in piazza Umberto I. Nel weekend che celebra territorio, ambiente ed eccellenze marchigiane però sono tante le iniziative in programma: si comincia oggi pomeriggio con l’iniziativa Bike’n’Dance, realizzata dall’azienda Wooden Houses, che prevede una parata e un panel sui temi della mobilità sostenibile.

Alle 19 e alle 21 invece il drive in su auto d’epoca con degustazione di piatti al tartufo anticiperà il raduno di auto d’epoca "Sulle strade del Tartufo" al via domani mattina alle 11. Sempre domani dalle ore 8 nel campo Monti andrà in scena la 49ª edizione del Trofeo Perrotta, gara nazionale di cerca al tartufo in box, mentre alle 15 una seconda gara per cani da tartufo, questa volta in un ambiente che ricrea il bosco, sarà gestita dall’Associazione Tartufai Pianta una Pianta e Spera.

Nel pomeriggio di domenica sono di scena i talk sul palco principale: si comincia alle 15 con quello dedicato ai 70 anni del giornale locale “El Campanon“, alla presenza di Paolo Ribaldone, presidente nazionale GEPLI; alle 18 invece si parlerà di imprenditorialità e territorio con Giovanni Fileni, Leonardo Spadoni di Molino Spadoni e Gaetano Coraggio di Mati Group.

Per finire in bellezza a Palazzo Mercuri alle 18 degustazione sulle orme dei vini rossi italiani con il sommelier Otello Renzi tra aromi, sapori e abbinamenti consigliati.