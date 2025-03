Con “M’ama non M’ama“ la cultura al servizio della lotta alla violenza sulle donne

Tornano gli appuntamenti di M’ama non M’ama, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne giunta alla nona edizione. Oggi e domani gli ultimi due eventi di questa stagione che andranno ad arricchire il progetto realizzato con il sostegno del Comune di Fermignano. Appuntamenti pensati per tutte e tutti, per riflettere, confrontarsi, stare assieme e ricordare che nessuna donna, a Fermignano, sarà lasciata sola. Impegno, questo, assunto e ribadito dal 25 novembre scorso dalle organizzatrici della campagna, le rappresentanti delle associazioni de.Sidera, Il Vascello, Luoghi Comuni e Milena Scaramucci.

Apre la due giorni l’incontro “È la stampa, bellezza? Il femminile e i femminili. Stereotipi, condizionamenti e sana rappresentazione“, con Luca Dini, direttore del settimanale F e del mensile Natural Style, oggi alle 18.30, nella sede di Italic in via Roma.

La Giornata internazionale della donna, domani sabato 8 prevede teatro e musica. Alle ore 20.15, al Museo dell’Architettura ci sarà il laboratorio teatrale adulto di Luoghi Comuni porterà in scena La scoperta del secolo, atto unico con la regia di Alice Toccacieli, liberamente ispirato a Breve storia delle donne, di Jacky Fleming.

La serata proseguirà con il concerto dei Dress all’Enoteca Calice Divino.