Con “Move the Movie“ i bambini raccontano il cinema coi disegni

Si chiama “Move the Movie“ il progetto europeo vinto dal Cinema Solaris e sostenuto dal comune di Pesaro e dalla Regione Marche. Sono 362 i disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari pesaresi che, attraverso colori e matite, hanno raccontato i film ai quali hanno assistito durante al Solaris. Quello che emerge è un allestimento che rimarrà al Solaris da ieri al al 24 maggio e che sarà visitabile durante gli orari classici d’apertura del cinema o, nel caso delle scolaresche, anche al mattino su richiesta dei docenti. Inoltre, 15 di questi 362 disegni sono stati selezionati per essere animati in un cortometraggio che sarà proiettato proprio al Cinema Solaris. Ad occuparsene saranno gli studenti della 4F della professoressa Galeazzi di grafica del Liceo Mengaroni e il regista Adriano Razzi che dirigerà il tutto. Al termine della mostra, il 24, saranno presenti anche il vicesindaco Vimini e il consigliere regionale Vitri per portare i saluti delle istituzioni.

Teobaldo Bianchini