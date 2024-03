Con “Neve“ il bullismo al cinema

di Beatrice Terenzi

Il film “Neve“ verrà proiettato al Multisala Giometti di Fano oggi alle 20,30. Il regista è Simone Riccioni, fanese d’adozione, che nel film è anche l’attore protagonista. “Neve“ è un film che esplora i legami umani, la perdita, la rabbia e i sogni, concentrandosi sulla paura di lasciarsi andare e, soprattutto, sull’amore.

Il tema attuale del bullismo e del cyberbullismo si intreccia nella trama, mirando a ispirare speranze, aprire nuovi orizzonti e sviluppare sogni. La protagonista, Neve, Azzurra Lo Pipero, è una ragazzina di 10 anni che mostra una forza interiore sorprendente nonostante le prove difficili della vita. Minuta ma resiliente, “Neve“ cresce come una montagna, arricchendo il suo mondo interiore nella ricerca di un luogo in cui appartenere. La scuola diventa il suo campo di battaglia, un luogo in cui chiunque sembri carente viene isolato e preso in giro, sia per difetti fisici, mentali o economici.

Marta, la madre di Neve, una donna con una vita intensa e difficile, si imbatte per caso in un volantino di un workshop teatrale tenuto da Leonardo Morino. Desiderosa di offrire a Neve un’esperienza teatrale, la porta dal brillante attore teatrale di 35 anni, Leonardo. “Neve“ offre un viaggio che riflette la forza interiore dei protagonisti, lotta contro il bullismo e celebra l’amore che supera le differenze. Riccioni che è anche il produttore, dice sul film: "Non siamo responsabili solo per ciò che facciamo, ma anche per ciò che non facciamo. Nel film sono Leo, un attore caduto in disgrazia. Questo è il mio primo film da regista quindi sono io ad aver scelto tutti gli attori e ad aver scritto l’idea della storia che è partita da un mio vissuto. Sono stato bullizzato per essere nato in Africa. Il film uscirà a livello nazionale. Ho voluto fare la regista di questo film perché mi toccava particolarmente il cuore la storia che parte da un mio vissuto di bullismo. Ho cercato di rendere una storia semplice che potesse arrivare al cuore della gente. Stiamo facendo circolare in anteprima il film anche in molte scuole d’Italia oltre 120 gli istituti che hanno aderito a questo progetto della visione la mattina al cinema. Sono andato anche nelle scuole di Pesaro e Fano. Il film parla di bullismo e cyber bullismo oltre al rapporto genitore figli".

Un film che lancia un importante messaggio soprattutto ai giovani. E’ per questo che Riccioni lo sta portando come esempio in moltissime scuole della nostra provincia. Insomma, è anche una occasione per riflettere e far riflettere giovani e adulti su un fenomeno che è molto più esteso di quel che si pensa: il bullismo.