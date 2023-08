Con Otello Renzi: Pizza di Marca a Frontone e Vini del Territorio

Anche la pizzeria “da la Socera“ entra a far parte della prestigiosa selezione di “Pizze di Marca“, che raccoglie le migliori pizzerie della Regione in un progetto di Linfa – l’azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche specializzata nel settore agroalimentare – per la promozione di prodotti agricoli e tipicità attraverso la pizza.

Giovedì 3 dalle 20 è prevista una serata di degustazione a tema con la presenza del sommelier e gastronomo Otello Renzi (foto) e del vice presidente di Linfa Gianfranco Santi.

Quest’ultimo evidenzia: "Frontone e il nostro entroterra sono una risorsa da valorizzare e il progetto “Pizze di Marca“ contribuisce a questo, creando un collegamento diretto tra produttori ed esercenti, attivando una microeconomia preziosissima per il territorio e attirando turisti enogastronici, visto che promuoviamo anche l’abbinamento con il vino". Dopo l’antipasto “Frontone“ con carpaccio di vitello dell’Appennino aromatizzato al tartufo nero e crescia tipica, si passerà ad un poker di pizze. Per chiudere, poi, con un invitante dessert. Tutti i piatti saranno accompagnati da prestigiosi vini del territorio. Prezzo della serata, 30 euro. Prenotazione allo 0721.787508.

s. fr.