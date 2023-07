"Con otto milioni di lavori la Statale si fa il tagliando"

"Otto milioni e 300mila euro". A tanto ammontano, gli investimenti in atto o in procinto di partire da parte di Anas sulla Statale 424 Della Valcesano, che collega Marotta a Pergola e poi a Cagli. A dare la notizia è l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. "Due interventi, del valore di 4,7 milioni – spiega il rappresentante di palazzo Raffaello – sono in fase di decollo e consistono nella messa in sicurezza delle pavimentazioni dell’arteria su tratti per oltre 12 chilometri, col rifacimento della sovrastruttura stradale per uno spessore di 22 centimetri complessivi, e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale".

Il calendario delle 2 opere comunicato da Anas, prevede una tabella di marcia molto sostenuta, con partenza già in settimana: "In questi giorni comincerà il primo step, che andrà ad interessare Pergola, Frontone e Cagli per un totale di 7 chilometri e mezzo, con un tempo utile di circa 3 mesi. Dopo ferragosto, invece, avrà inizio il secondo intervento, che andrà ad interessare Mondolfo, Trecastelli (An) e San Lorenzo, per un complessivo di 4,5 km e un cronoprogramma di circa 2 mesi. Entrambe le tempistiche – puntualizza l’assessore - potrebbero essere condizionate da un’eventuale sospensione dei lavori nell’esodo estivo di ferragosto, nonché in conseguenza di condizioni meteo sfavorevoli".

Altre novità in vista per la 424, aggiunge Baldelli "riguardano la sistemazione del versante in frana in prossimità della località San Savino, nel Comune di Frontone, per un importo di 1,8 milioni; i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo l’intera arteria, per un totale di circa 1milione e mezzo, con una previsione di inizio delle attività nel mese di ottobre; e la rotatoria a Marotta del valore di 350mila euro, ormai prossima all’ultimazione". L’assessore conclude: "Tutto scaturisce da grande pragmatismo, a cui si unisce un ottimo gioco di squadra tra la giunta Acquaroli e le società e gli enti di riferimento. Siamo costantemente al lavoro per individuare e realizzare interventi finalizzati a migliorare la viabilità stradale".

Sandro Franceschetti