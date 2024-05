Con “Panoramika“ il Festival internazionale dedicato al pane

Da un luogo magico come quello che ospita l’azienda agricola Il Gentil Verde non poteva che nascere un evento unico come “Panoramika“, Festival internazionale intorno al pane, al via da venerdì nel territorio di Acqualagna, tra le colline della nostra provincia. Appuntamento per tre giorni, da sabato a lunedì, per un’iniziativa dal respiro cosmopolita organizzata da Il Gentil Verde e Panoramika ETS. Un gruppo di giovani imprenditrici, che ha deciso di vivere e fare impresa nei luoghi protagonisti del Festival, riunirà – nei campi e sul campo – panificatori e panificatrici da tutto il mondo, per condividere e solidificare buone pratiche sul mondo del pane. Otto i Paesi coinvolti (Italia, Svizzera, Olanda, Germania, Austria, Danimarca, America, Australia), 72 le ore di festival, 7 panificatrici e 7 chef internazionali a confronto, 4 panel divulgativi e 2 spettacoli per oltre 500 partecipanti attesi.

"Negli ultimi anni stiamo assistendo alla cosiddetta "rivoluzione del pane", spiegano le organizzatrici. La nostra idea è quella di portare questa rivoluzione in "campo, sulla terra da cui prende vita". In programma degustazioni e workshop per conoscere meglio il prodotto che ogni giorno è protagonista della tavola ma anche appuntamenti culturali, dal teatro alla musica, tutto per celebrare quello che gira intorno al mondo del pane. Tra gli ospiti spiccano Aurora Zancanaro (vincitrice dei 3 pani Gambero Rosso), Stefania Grando e Salvatore Ceccarelli (genetisti di fama mondiale), Massimo Fiorani (Prometeo il farro), l’antropologa Lucia Galasso, Francesca Grazioli (vincitrice con “Capitalismo Carnivoro“ del premio Science Book of the year), Elena Viganò (professoressa e prorettrice alla sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze dell’Università di Urbino).

Andrea Angelini

Foto: Agnese, Eva e Giuditta,

organizzatrici del Festival