Con “Papier“ vivono i libri andati persi

Nello spazio “Picca Arte Contemporanea“, in via Diaz a Pesaro, si inaugura oggi alle ore 18 la mostra “Papier“ di Patrizia Zelano a cura di Giuseppe Tomasello ed Elisa Di Domenicantonio. Una serie di fotografie, che nascono e si legano indissolubilmente al lavoro precedente, “Acqua Alta“, dove l’artista nel 2019 aveva recuperato libri e volumi salvandoli dall’alta marea veneziana. "In seguito al loro disfacimento – si legge nella nota – dovuto al danno subito dall’inondazione, nel 2020 nasce “Papier“".