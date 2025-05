Con “Parlo di te“ cultura e crescita

Il progetto “Parlo a te di te“ arriva all’ottava edizione e giunge alla sua fase aperta al pubblico, dopo vari mesi di incontri, laboratori e seminari. Gli eventi conclusivi, presentati ieri in Comune, che organizza la manifestazione, saranno tre, tutti al teatro Sanzio, distribuiti da domani a fine mese. "Il percorso ha preso il via con l’anno scolastico – spiega l’ideatrice del progetto e formatrice Francesca Casadei – con dei corsi di formazione per docenti. Il libro non è qualcosa che si legge soltanto, ma è un soggetto che ci legge, che appunto parla a te di te. Poi i ragazzi leggendo il testo, scoprono che la letteratura non è qualcosa per evadere dal mondo, ma è un mezzo per imparare a viverci. L’evento finale, che sarà diviso in tre fasce d’età, ognuna col suo libro di riferimento, porterà i bambini e i ragazzi sul palco del teatro per leggere dei pensieri scritti a partire dal testo letto. Nel corso delle edizioni, abbiamo visto tanti di loro mettersi a nudo, parlando di cose intime, paure, dolori, rapporto con gli amici, con la famiglia. Il tutto poi viene raccolto in una pubblicazione, sostenuta oltre che dall’Amministrazione anche dal Rotary Club, dal titolo ‘Sotto l’inchiostro’, che contiene anche delle prefazioni dei tre scrittori ospiti".

Quest’anno gli autori sono Federica Campi, Elisa Castiglione e Enrico Galiano, che saranno a Urbino rispettivamente il 10, 17 e 30 maggio. "Si tratta di un bellissimo progetto culturale – aggiunge l’assessore Lara Ottaviani – ideato dalla collega Marianna Vetri e portato avanti ogni anno dagli uffici, in particolare da Roberta Magrini. In queste giornate Urbino diventa un vero centro di formazione, perché verranno ragazzi da varie parti d’Italia che potranno viverla, conoscerla e visitarla. Per questo suggeriremo anche la visita alla mostra Raphael Urbinas ed abbiamo organizzato un evento collaterale aperto alla cittadinanza, con l’autore Galiano, fissato il 29 maggio alle 21. Un prof e scrittore che tratta tematiche degli adolescenti in modo coinvolgente". “Parlo a te di te“ sarà anche protagonista al salone del libro di Torino: "In uno spazio dedicato alla Regione Marche – spiega l’assessore all’istruzione Massimiliano Sirotti – presenteremo il progetto, ormai diventato un’esperienza di riferimento nazionale. È un progetto lungimirante perché stimola lo studente ad addentrarsi nella lettura, dando un input prezioso per la vita futura. E poi è un orgoglio perché Urbino ha coinvolto ben trentadue istituti da tutta Italia, con tanti docenti che apprezzano ogni anno la proposta".

Giovanni Volponi