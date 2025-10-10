Con “PesaroPoesia25“ il Festival "da non fare"

"Ma chi me lo fa fare?", si è chiesta ironicamente Viviana Bucci mentre preparava l’edizione zero di PesaroPoesia25 – Il festival che era meglio non fare. Poi la risposta è arrivata da sé: farlo, farlo eccome, e farlo a Casa Bucci, la fabbrica di ceramica del padre Franco trasformata oggi in un laboratorio creativo e di socialità. Da domenica al 2 novembre, la poesia tornerà a farsi viva, condivisa, contaminata con musica, performance e coinvolgimento del pubblico. Il festival prende ispirazione da MilanoPoesia, la rassegna fondata da Gianni Sassi a Milano negli anni ’80, che portava un’idea di poesia come linguaggio aperto e collettivo. "Un festival rivoluzionario che fece uscire la poesia dalle pagine dei libri, allargandola alle arti performative", racconta Bucci, curatrice e ideatrice del progetto. Si parte domenica (ore 11) con la mostra Una semplice complessità, dedicata a MilanoPoesia, con materiali originali e i celebri "piatti della poesia", firmati Bucci.

Inaugureranno la giornata anche due omaggi: La grande tavola di William Xerra, opera partecipativa che il pubblico potrà arricchire con segni e parole, e Natura morta di Walter Marchetti, performance per "pianoforte e verdure" riproposta da Mario Mariani. In serata, evento speciale in collaborazione con Librerie Coop: Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, presenta il suo primo romanzo, dialogando con l’eurodeputato Matteo Ricci. Il 16 ottobre (ore 21) La fée verte, omaggio a Erik Satie per pianoforte, voce e danza; il 21 ottobre alla Libreria Il Catalogo, lo scrittore Luigi Ballerini presenta Le anguille di Leonardo. E dal 25 al 26 ottobre Un tranquillo weekend di poesia con letture, maratone di versi, pranzo della gluppa, reading per bambini e la poesia “furiosa“ della fanese Alessandra Carnaroli. Gran finale domenica 2 novembre con la “sfida poetica“ tra la voce di Camilla Barbarito e il contrabbasso di Paolino Dalla Porta, che improvviseranno su versi scelti direttamente dal pubblico. Per l’assessore alla Cultura Daniele Vimini, PesaroPoesia25 "è un festival che è meglio che si faccia: Casa Bucci, da luogo di produzione di ceramica, è divenuto luogo di produzione culturale, capace di unire artisti, associazioni e pubblico". Il progetto è sostenuto dal Comune di Pesaro, in collaborazione con Le Voci dei Libri, Libreria Il Catalogo, Bertoni Editore e AIAS Pesaro. Ingresso a donazione libera. Prenotazioni su casabucci.it

Leonardo Damen