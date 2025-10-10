Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Pesaro
CronacaCon “PesaroPoesia25“ il Festival "da non fare"
10 ott 2025
LEONARDO DAMEN
Cronaca
Con "PesaroPoesia25" il Festival "da non fare"

Presentato il programma dell’evento ideato da Viviana Bucci

L’assessore Daniele Vimini con Viviana Bucci alla presentazione del Festival

L'assessore Daniele Vimini con Viviana Bucci alla presentazione del Festival

"Ma chi me lo fa fare?", si è chiesta ironicamente Viviana Bucci mentre preparava l’edizione zero di PesaroPoesia25 – Il festival che era meglio non fare. Poi la risposta è arrivata da sé: farlo, farlo eccome, e farlo a Casa Bucci, la fabbrica di ceramica del padre Franco trasformata oggi in un laboratorio creativo e di socialità. Da domenica al 2 novembre, la poesia tornerà a farsi viva, condivisa, contaminata con musica, performance e coinvolgimento del pubblico. Il festival prende ispirazione da MilanoPoesia, la rassegna fondata da Gianni Sassi a Milano negli anni ’80, che portava un’idea di poesia come linguaggio aperto e collettivo. "Un festival rivoluzionario che fece uscire la poesia dalle pagine dei libri, allargandola alle arti performative", racconta Bucci, curatrice e ideatrice del progetto. Si parte domenica (ore 11) con la mostra Una semplice complessità, dedicata a MilanoPoesia, con materiali originali e i celebri "piatti della poesia", firmati Bucci.

Inaugureranno la giornata anche due omaggi: La grande tavola di William Xerra, opera partecipativa che il pubblico potrà arricchire con segni e parole, e Natura morta di Walter Marchetti, performance per "pianoforte e verdure" riproposta da Mario Mariani. In serata, evento speciale in collaborazione con Librerie Coop: Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, presenta il suo primo romanzo, dialogando con l’eurodeputato Matteo Ricci. Il 16 ottobre (ore 21) La fée verte, omaggio a Erik Satie per pianoforte, voce e danza; il 21 ottobre alla Libreria Il Catalogo, lo scrittore Luigi Ballerini presenta Le anguille di Leonardo. E dal 25 al 26 ottobre Un tranquillo weekend di poesia con letture, maratone di versi, pranzo della gluppa, reading per bambini e la poesia “furiosa“ della fanese Alessandra Carnaroli. Gran finale domenica 2 novembre con la “sfida poetica“ tra la voce di Camilla Barbarito e il contrabbasso di Paolino Dalla Porta, che improvviseranno su versi scelti direttamente dal pubblico. Per l’assessore alla Cultura Daniele Vimini, PesaroPoesia25 "è un festival che è meglio che si faccia: Casa Bucci, da luogo di produzione di ceramica, è divenuto luogo di produzione culturale, capace di unire artisti, associazioni e pubblico". Il progetto è sostenuto dal Comune di Pesaro, in collaborazione con Le Voci dei Libri, Libreria Il Catalogo, Bertoni Editore e AIAS Pesaro. Ingresso a donazione libera. Prenotazioni su casabucci.it

Leonardo Damen

© Riproduzione riservata