Con “Popoli in festa“ divertimento interculturale

Da oggi a domenica, Fermignano celebrerà l’integrazione dei popoli e delle culture con il ritorno di “Popoli in festa“. La tre giorni, promossa da Comune, Pro Loco e Unione montana, comincerà stamattina con “A Fermignano c’è il mare“. Ideata da Pietro Gaglianò e Giovanni Gaggia, è un’iniziativa che intreccia arte, educazione e attivazione sociale: alle 10 ci sarà la restituzione del lavoro svolto dagli alunni dell’Istituto Bramante, alle 18,30 sarà presentata l’installazione collettiva pensata dai due autori. Sempre alle 18.30, nella Galleria Bramante, sarà inaugurata la mostra mercato “Includiamoci“, realizzata dai ragazzi de Il posto delle viole. Alle 19, danze popolari internazionali proposte dal gruppo Quelli delle danze popolari di Urbino e apertura degli stand gastronomici di Italia, Marocco, Cina e Benin. Alle 20 musica e balli a cura del Benin, alle 21 toccherà al Marocco.

Sabato, alle 17, ai Lavatoi si inaugurerà la mostra Ofelia vuole solo cantare, a cura di Leonarda Faggi. Poi la festa si tingerà di rosa, con i primi eventi che anticiperanno il passaggio del Giro d’Italia Women, previsto il 12 luglio: alle 19 aperitivo in rosa, alle 19,30 musica con la Kina Band, alle 20 cena in rosa e alle 21 presentazione della tappa che partirà da Fermignano.

L’ultima giornata sarà aperta, alle 17, dall’esibizione del coro Exemplary Choir Muzychnyia Patserki. Alle 19 apertura degli stand gastronomici di Italia, Marocco, Cina, Senegal e Nigeria. Alle 20 musica e balli a cura di Nigeria, prima, e Albania, poi. Contemporaneamente a Popoli in festa, oggi arriverà Scary fest, primo festival fantasy horror dedicato a tutte le età, che farà rivivere il borgo semi abbandonato di Pagino Castello. L’iniziativa è organizzata da ET Eventi e Teatro insieme a Strabizzarre Arti e Spettacolo di Budrio (Bo), in collaborazione con Comune e Pro Loco. Si partirà alle 20 con l’action game Il varco (età 16+), un’escape room all’aperto: prenotazioni al link https://fb.me/e/6qdTnXtso o al 3477673713. Dalle 15, sia di sabato, sia di domenica, il festival aprirà le porte anche alle famiglie con tre aree tematiche, laboratori creativi, truccabimbi, attori itineranti, artisti di strada, una mini escape room, cibo, mercatini e musica.

Domenica presenti anche il Makeup exhibit di Roberta Bucci e un concorso di cosplay a tema horror. Biglietti da acquistare in loco, al costo di 10 euro per gli adulti, 8 euro per la fascia 6-12 anni e gratis fino ai 5 anni.

