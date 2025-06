Con “Prima Scena“ la scenografia rende vivo il presente

Prosegue nella città ducale il viaggio di Prima Scena, il festival della scenografia itinerante lungo le Marche che oggi avrà un appuntamento all’interno dell’Accademia di Belle Arti. Alle ore 15 l’Aula Magna in via dei Maceri ospiterà un incontro a ingresso libero con Giancarlo Basili, noto scenografo collaboratore di registi come Nanni Moretti e Marco Tullio Giordana, e Simone Massi, uno dei maggiori autori italiani nel campo del cinema d’animazione e dell’illustrazione.

L’evento sarà aperto dal direttore dell’Accademia Luca Cesari mentre il coordinamento è affidato a Massimo Puliani, docente di regia ed estetica dei nuovi media. Dialogheranno con gli ospiti anche Giuseppe Stellato e Enzo Mologni, docenti di scenografia, Roberto Vecchiarelli, docente di storia dello spettacolo, e Pierpaolo Loffreda, docente di storia e analisi del cinema. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare i bozzetti realizzati da Simone Massi su ispirazione de “La Calandria“, testo cinquecentesco del Bibbiena, e i lavori originali degli studenti dell’Accademia ispirati al dipinto della “Città ideale“. Il Festival Prima Scena è il primo festival interamente dedicato all’arte della scenografia, nato per valorizzarne il ruolo centrale nelle arti visive, nel teatro e nel cinema, non solo come disciplina tecnica ma come linguaggio artistico autonomo.

Attraverso un programma che alterna proiezioni di film, spettacoli, concerti, mostre, installazioni e ospiti d’eccellenza del panorama artistico internazionale, il festival si propone come un laboratorio culturale attivo, capace di produrre arte e valorizzare il patrimonio creativo italiano. A fare da cornice, le Marche, una regione che appare agli occhi del mondo come una scenografia naturale e che, dal Seicento ad oggi, ha dato i natali e ispirato alcuni tra i più grandi scenografi del teatro, del cinema e della televisione italiana. Il progetto è realizzato con il contributo di Regione Marche e dei comuni aderenti ed è parte del brand Scenaria.

g. v.