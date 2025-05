Con “Prima scena“ le Marche promuovono la scenografia

Il Festival dedicato alla scenografia arriverà anche ad Urbino. L’iniziativa tocca tutta la regione Marche. Il 10 giugno la città ducale ospiterà una conferenza sulla scenografia teatrale all’Accademia di Belle Arti e una mostra dedicata ai bozzetti degli allievi e alle opere inedite di Simone Massi, ispirate a La Calandria e La città ideale. Proprio la città ducale ha dato i natali all’arte della scenografia che affonda le sue radici proprio nelle Marche, grazie al pittore di Urbino Gerolamo Genga che nel ‘400 realizzò per la prima volta una scena prospettica urbana con elementi tridimensionali in rilievo.

"Il festival – ha detto l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi – è un’occasione straordinaria, innanzitutto per far conoscere le eccellenze marchigiane, nelle quali rientra la scenografia. Le Marche stesse sono una scenografia a cielo aperto e questa manifestazione è un modo per celebrare grandi scenografi che sono nati nella regione Marche e che hanno rivoluzionato il sistema della scenografia in Italia e non solo. C’è anche un altro aspetto da mettere in luce con la seconda edizione di Prima Scena ed è il fatto che vi è un coinvolgimento di tante città marchigiane che hanno deciso di aderire a questo progetto forte, sostenuto anche dalla Regione, e di tante realtà che vanno ad intercettare il territorio, quali ad esempio le nostre due Accademie delle Belle Arti, di Macerata e di Urbino, o quale la Rainbow, grande azienda molto importante e molto conosciuta nel mondo. Ma soprattutto queste giornate che da maggio fino a settembre animeranno la nostra regione daranno l’opportunità anche a tanti giovani di avvicinarsi all’arte della scenografia e magari altri talenti potranno nascere e potranno far conoscere la nostra regione".

"Le Marche – ha aggiunto il direttore artistico Giancarlo Basili – sono la culla della scenografia, uno straordinario mestiere che negli anni ha saputo rinnovarsi e rinnovare il mondo dello spettacolo e delle arti in genere, divenendo una forza trainante per molti ambiti artistici e tecnologici. Prima Scena è il festival che vuole far conoscere le radici marchigiane della scenografia e, con essa, valorizzare tutte quelle competenze che fanno parte di questo mondo in costante evoluzione".