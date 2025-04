Con “Raku“ l’equilibrio nell’abbandono

Oggi a Pesaro alle ore 17,30, allo Spazio Bianco di via Zongo 45 si inaugura la mostra Jaku, personale di Elisa Farina a cura di Roberta Ridolfi. In esposizione un ciclo di lavori incentrati sulle architetture abbandonate, ricercate e osservate in silenzio, "fino a percepire il palpito di vite che un tempo le abitarono".

"Jaku è una mostra giocata sulle corde della sensibilità, sull’emozione che fiorisce in spazi desolati, fabbriche dismesse, uffici vuoti e fatiscenti, case in rovina", dicono gli organizzatori. "Sono immagini in bianco e nero di medio formato – spiegano – che disegnano nuove geometrie emozionali, immaginando i suoni, le voci e i profumi di chi un tempo ha abitato questi luoghi.

Come scrive la curatrice, Roberta Ridolfi: "Questo concetto richiama alla mente anche la cultura giapponese, per la quale il termine Jaku indica tranquillità anche nel caos, ovvero ricerca interiore della pace imperturbabile che prescinde dal contesto. Ma, nella cultura popolare nipponica, Jaku è anche una fase del rituale del tè, un momento nel quale si coltiva l’anima, armonizzando il corpo. Il lavoro di Farina ha molto in comune con questo rituale, lo si percepisce nelle inquadrature, nei tagli che opera la luce, nella geometria esistenziale che emerge. L’approccio ai luoghi desolati è leggero ma allo stesso tempo profondo, l’attrazione all’inizio è visiva, è il fascino delle architetture decadenti a esercitarla, in seguito le locations coinvolgono altri sensi, perché l’artista annusa, sente, tocca fino percepire i segni di vite passate per quei luoghi".

La mostra resterà visitabile fino al 1 giugno. Orario dal sabato alla domenica dalle 17 alle 19.