Con “Recollection of a falling“ si chiude la rassegna Spellbound

Oggi alle ore 21 al Teatro Rossini si conclude la stagione di danza di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Spellbound Contemporary Ballet festeggia i 30 anni con Recollection of a falling. Postiamo il futuro. Ad apertura di programma Forma Mentis, coreografia di Jacopo Godani su musica originale di Ulrich Müller eseguita dal vivo da Sergey Sadovoy. Il lavoro celebra giovani danzatori straordinari in un manifesto artistico per le nuove generazioni. In questa nuova creazione, Godani utilizza l’arte della "danza intelligente" come strumento di realizzazione e mezzo di comunicazione con le nuove generazioni.

Forma Mentis è una piattaforma vibrante per esplorare il potenziale della danza come linguaggio universale per mezzo della propria intelligenza. Ogni passo, ogni movimento, è un’opportunità per esprimere idee e visioni, creando un dialogo dinamico con se stessi, il pubblico e le generazioni future. La seconda parte del programma è affidata a Daughters and Angels, un lavoro di Mauro Astolfi su musica originale di Davidson Jaconello ispirato dalla lettura di Knowledge and Powers di Isabel Pérez Molina pubblicato da Duoda, un centro di ricerca interdisciplinare dell’Università di Barcellona.

Il testo incrocia l’interesse di Mauro Astolfi, coltivato fin da adolescente, rispetto all’immaginario legato alle “streghe“, e la spettacolarità della cinematografia. Danzano Maria Cossu, Giuliana Mele, Lorenzo Beneventano, Alessandro Piergentili, Anita Bonavida, Roberto Pontieri, Martina Staltari, Miriam Raffone e Filippo Arlenghi.

ma. ri. to.