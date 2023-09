"Con Rossi si spreca solo tempo"

Caro Carlino, conoscendo Rossi, non poteva essere diversamente, continua lo scontro che ha voluto, facendo finta di non capire e spostando il confronto su altri temi. Scrive: "Traversini dice di aver avuto l’idea", continua a non capire la differenza tra idea e lavoro con progetto e obiettivo finale. Sul caso di Cantiano come ad Apecchio, la Regione Marche aveva chiuso ufficialmente la propria volontà scrivendo in maniera chiara e concordata. Ribadisco che ringrazierò il consigliere Rossi non appena contatterà l’amministrazione regionale umbra, per avere una risposta dopo tre anni. Ecco a Rossi ho dedicato anche troppo tempo se continuerà a parlare per slogan non risponderò più. Lo invito nuovamente ad affrontare e rendere pubblici i dati degli ultimi 6 anni sulla mobilità passiva e delle le liste di attesa, cosi vediamo se i danni sono del passato o se ne fanno ora e soprattutto come pensa di riportare l’ospedale di Cagli a come era 10 anni fa, considerato che è quello che voleva. Il tempo passa!

Gino Traversini, Cantiano