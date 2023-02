Con Rossini a Palazzo Perticari per ritrovare l’Atene delle Marche

di Franco Bertini

Da martedì 28 febbraio a domenica 5 marzo potremo risalire le scale del rinnovato Palazzo Perticari accanto al padrone di casa Giulio Perticari e al suo geniale ospite Gioachino Rossini proprio come i nostri due illustri concittadini facevano in quegli anni del 1800. "Una settimana con Rossini in Casa Perticari" è infatti una delle iniziative entrate nelle Settimane Rossiniane per il Buon (Non) compleanno Rossini, per via dell’anno non bisesto, grazie all’intelligente buona volontà e disponibilità della famiglia di Franco Signoretti, nuovo proprietario e restauratore accurato dell’edificio, e la Fondazione Rossini.

In una delle sale con capienza di 50 persone la storica delle musica Maria Chiara Mazzi – attraverso una ricca documentazione d’epoca di proprietà anche della Fondazione Rossini e con le letture affidate a Le Voci dei Libri APS – narrerà i legami esistenti fra Perticari e Rossini, in pratica come ha detto la stessa Mazzi, "una quarantina d’anni di vita cittadina".

Nei primi decenni dell’Ottocento Giulio Perticari e la sua bella moglie Costanza Monti, stavano di casa "per il corso", visitati spesso dalla migliore nobiltà e buona borghesia cittadina. A volte, poveretti, gli toccava di andare anche in qualche villa di campagna di qualche nostro bel paese dell’entroterra. Erano gli anni per i quali siamo passati alla storia, non si sa ancora se in modo definitivo o transitorio, come "l’Atene delle Marche" e dunque con la inevitabile conseguenza di Città della Cultura 2024.

Questi gli orari dell’evento ripetuto per sei giorni: il 28 febbraio, il 3,4, 5 marzo alle ore 17; il 2 marzo alle ore 21; il 1° marzo alle ore 10 per gli studenti del Liceo "Mamiani". Dopo ogni incontro è prevista una visita guidata al Palazzo. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 da Intercontact 3270008896.

In preparazione delle serate a Palazzo Perticari le Settimane Rossiniane proseguono a ritmo serrato: domani ore 21, alla ex chiesa dell’Annnunziata "Invito alla danza" col Conservatorio "Pergolesi" di Fermo,ingresso 3 euro; venerdì ore 15,30 "Rossini e le emozioni smascherate" alla Fondazione Pescheria ingresso 4 euro, prenotazione 3492315640 e alle 17 "Rossini e Pesaro, visita guidata" col Museo Rossini (8 euro, 6 ridotto prenotare 07211922156; domenica "Buongiorno rossiniano", con la Fondazione Pescheria: colazione speciale alle ore 9 in casa Rossini, 10 euro con prenotazione allo 0721 387541; alle 11, all’Annunziata, "Rossini e dintorni", Ensemble di fiati della Filarmonica Rossini, con 10 euro musiche di Verdi e Rossini". Il compleanno di Rossini senza il 29 febbraio è come la settimana banca senza neve: ma resta il fascino delle cime.

f.b.