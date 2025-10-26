Con Sinfonie d’autunno prende il via la stagione del Comunale di Cagli

Prende avvio oggi al Teatro Comunale “Sinfonie d’autunno“, la rassegna musicale in tre date del cartellone promosso da Comune e Amat. L’appuntamento di oggi, il cui inizio sarà alle ore 17, si intitola “Concerto per un sogno“ e vedrà eseguite dall’Orchestra Inedita di 50 musicisti diretti da David Taglioni e con gli interventi solisti della pianista giapponese Yasue Hokimoto (foto sotto) e della soprano rumena Laura Muncaciu, musiche di Rachmaninov (nel centenario della scomparsa), di Jules Massenet, Francis Poulenc ed Erik Satie.

La maestra Hokimoto è laureata in pianoforte al Kunitachi College of Music di Tokyo e in clavicembalo al Conservatorio Rossini di Pesaro. Il soprano Muncaciu, cantante dalla notevole versatilità artistica, si è cimentata con gli stili dell’opera, del concerto sinfonico, della musica da camera, del recital in repertorio che va dal barocco al contemporaneo.

Sinfonie d’autunno prosegue il 9 novembre con il concerto del pianista Alessandro Petrolati che, con l’Orchestra Domenico Scarlatti diretta da Stefano Bartolucci, interpreterà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart mentre il 30 novembre con l’Orchestra Scarlatti si esibirà il pianista Zixi Chen in un concerto con musiche di Chopin, Rossini, Verdi e Nino Rota. Biglietti (posto unico numerato 10 euro) in vendita al Teatro Comunale, nei ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com.

Il botteghino del Teatro Comunale di Cagli sarà aperto nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 15.

gio. vol.