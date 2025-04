Con “Singolare (femminile)“ arte filtrata dall’anima delle donne

L’ associazione “Piccole Utopie Anomale“ nata nel 2012 nel piccolo borgo di Bacciardi di Piobbico con lo scopo di promuovere il territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nota anche per l’organizzazione del Festival delle Pecore a Puà, organizza domani al Castello Brancaleoni di Piobbico, l’evento Singolare (femminile). "Un viaggio commovente e potente tra arte, teatro e cultura per esplorare le infinite sfaccettature dell’universo femminile- spiegano dall’asociazione- in collaborazione con l’associazione Libere Sinergie di Milano e Percorso Donna di Pesaro che da anni sensibilizzano sulla prevenzione della violenza di genere".

L’evento si aprirà alle ore 17,30 con l’inaugurazione di "VulvARIA" dell’artista Paola Tassetti: una mostra sulla divinazione e sulla fecondità della donna rappresentata attraverso studi, bozzetti di anatomia vegetale su carta e su tela e un’installazione che contempla la bellezza del femminile con un inventario anatomico di fertilità. Seguirà una performance artistica legata alla mostra “Com’eri vestita“, domanda di rito e troppo spesso rivolta alle donne vittime di stupro: 17 abiti e 17 storie che rovesciano lo stereotipo del vestito come responsabile della violenza. Infine lo spettacolo teatrale “V.agina“ di Giulia Bellucci, Alessia Racci Chini e Chiara Cruciano (chitarra e voce), che con poesia, ironia e intensità racconta il corpo e l’identità delle donne, portando sul palco una riflessione emozionante e senza filtri. La mostra “VulvARIA“ e “Com’eri vestita“ saranno visitabili gratuitamente fino al 13 aprile al Castello Brancaleoni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Marche, dalla Provincia di Pesaro Urbino e dal Comune di Piobbico.

