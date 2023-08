Con “Soap opera Dream“ musica senza ostacoli

Appuntamento con la musica stasera a Cagli. Alle 21,15 in collaborazione con l’Associazione Giochi Storici Cagli, in piazza Matteotti sarà offerto un concerto per tutti, eseguito dai “Soap Opera Dream“ con gli interpreti Lis, quindi godibile anche per i sordi, dal titolo “Nel Sole“. L’ensanble, apprezzato in Italia e all’estero, è composto dal tenore Christian Cola, la soprano Elisabetta Maddalena Cordella; Luca Casadei alla disamichi a e Davide Massacci al pianoforte. Sul palcoscenico di piazza Matteotti sarà eseguito “un arcobaleno musicale“ che avrà inizio con una celebre aria del compositore Giuseppe Verdi, e terminerà riportando in voce i mitici anni settanta, scalfiti dai New Trolls e Camaleonti, percorrerà i vari decenni che hanno segnato la storia della nostra cultura musicale italiana.

Peculiarità di questo evento sarà la presenza dei performer Lis, saranno presenti infatti sul palco assieme ai musicisti due interpreti nella lungo e dei segni, Davide Falcoe Graziana De Mola. Ogni brano eseguito, ogni commento della voce narrante ed ogni parola proferita, verranno simultaneamente segnati in LIS, per i signori sordi presenti tra il pubblico. "Soap Opera Dream, con Lis, è l’unica Formazione presente in Italia che abbatte ogni muro divisorio, tra opera e musica leggera, tra udenti e non. L’unico Ensemble Lirico-Classico che valorizza appieno il valore dell’ Accessibilità ed Integrazione Sociale, esegue concerti tradotti in Lis completamente dal vivo, all’unisono e senza avvalersi di proiezioni registrate – dicono gli artisti :. Grazie al sindaco Cagli Alberto Alessandri e al presidente dell’“Associazione Giochi Storici“ città di Cagli, Giacomo Giommi e la Regione Marche, che ha patrocinato l’iniziativa". L’ingresso al concerto libero.

Francesco Pierucci