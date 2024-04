Con “Tiello Streetto“ ecco il sapore dei suoni

Tiello Streetto, manifestazione itinerante di street food, torna a Urbino per la seconda edizione e sarà arricchito da una serata d’apertura dedicata ai giovani. A inaugurare l’evento, in programma dall’11 al 14 aprile a Borgo Mercatale, con specialità culinarie da tutta Italia, sarà un Silent party, iniziativa in cui la selezione musicale proposta da due dj sarà trasmessa non tramite delle casse, ma direttamente alle cuffie che i partecipanti potranno noleggiare, ballando fino a tardi senza disturbare i residenti.

"Sono diversi anni che accogliamo proposte per attività all’esterno, all’arrivo della bella stagione – commenta Elisabetta Foschi, assessore alle Attività produttive –. In questo caso abbiamo scelto il Mercatale, che vuole pian piano diventare un luogo di socialità, sempre in attesa di completare il terzo ingresso alla Fortezza/Parco della Resistenza, così da recuperare anche quell’area per gli eventi. Ci è parso opportuno riproporre Tiello Streetto, aggiungendo una proposta come il Silent party, che già avevamo organizzato per diversi anni, in piazza della Repubblica".

Saranno 14 i food truck presenti, uno dedicato ai dolci e 13 al cibo salato (di cui 2 con pietanze senza glutine), a cui si aggiungerà uno spazio di birre artigianali.

"Abbiamo voluto dare un’esclusività alla proposta, affiancando al discorso del cibo quello artistico: ogni serata avrà musica con i dj e ci sarà anche un concerto della band Zigà, con repertorio di pizzica e taranta – commentano gli organizzatori –. Poi c’è il Silent party, giovedì dalle 23 alle 2,30-3 circa. Non avrà biglietto d’ingresso e si potrà prenotare un paio di cuffie senza fili per ballare, scrivendo su Whatsapp al 338 1085220 o al 392 7881490, al costo di 5 euro, da ritirare in loco lasciando un documento, che sarà restituito alla riconsegna. Avranno due canali tra cui scegliere: uno di musica commerciale e uno di musica revival, selezionate da dj Leon e dj Andrea Gav. Tutti i giorni ci sarà anche un angolo dedicato ai bambini, con gonfiabili, animazione e truccabimbi. Giovedì i truck apriranno alle 18, da venerdì già a pranzo. Infine, sensibilizzeremo i cuochi a fare la raccolta differenziata, anche di olii esausti, e piazzeremo un’isola ecologica per la raccolta giornaliera dei rifiuti. Questa è stata una bella idea del Comune: è difficile trovare un’amministrazione che collabori sotto a così tanti punti di vista, perciò li ringraziamo".

Nicola Petricca