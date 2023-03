Con “Tosca“ i colpi di scena della vita

Al Teatro Comunale di Cagli domani alle 17 c’è la musica di Giacomo Puccini con la sua “Tosca“. Un’opera lirica in tre atti su libretto di Giacosa e Illica proposta dall’Orchestra Raffaello diretta dal maestro Stefano Bartolucci con la regìa di Giuliano Ferri.

E’ il secondo fuori abbonamento della stagione realizzata dal Comune e dall’ Istituzione Teatro Comunale insieme ad Amat. Interpreti dell’opera i cantanti Felicia Bongiovanni (Tosca), Dario Ricchizzi (Mario Cavaradossi), Ferruccio Finetti (Scarpia), Ken Watanabe (Cesare Angelotti), Davide Bartolucci (Sacrestano), Patrizio Saudelli (Spoletta), Flavio Mezzolani (Sciarrone), Olivier Mani (Carceriere), Virginia Lani (Pastorello).

Affiancano cantanti e musicisti i Cori lirici Città Futura e Regina di Cattolica diretti dal maestro Gilberto Del Chierico e il Coro di voci bianche “Le piccole voci durantine“ diretto da Rosalba Rombaldoni.

Il dramma “La Tosca“ di Victorien Sardou fu rappresentato per la prima volta nel 1887 a Parigi e il suo successo fu legato soprattutto all’interpretazione di Sarah Bernhardt. Puccini ne rimase molto colpito tanto da volere ricavarne un’opera. Dopo ripensamenti e contrasti con l’editore la “Tosca“ fu completata nell’ottobre 1899 e nel gennaio 1900 rappresentata al Teatro Costanzi di Roma. Inizialmente criticata da una parte della stampa, che si attendeva un lavoro più in linea con le sue due precedenti opere, “Tosca“ si affermò ben presto in repertorio e nel giro di tre anni fu rappresentata nei maggiori teatri lirici del mondo. E’ considerata l’opera più drammatica di Puccini, ricca di colpi di scena e di trovate che tengono lo spettatore in costante tensione. La vena melodica di Puccini ha modo di emergere nei duetti tra Tosca e Mario, nonché nelle tre celebri romanze, una per atto, “Recondita armonia“, “Vissi d’arte“, “E lucevan le stelle“. L’Orchestra Raffaello, le cui finalità sono la scoperta e la valorizzazione delle opere liriche di maggior richiamo dei solisti del nostro territorio e la divulgazione del patrimonio lirico italiano, si è costituita sull’eredità dell’ensemble urbinate “I cameristi del Montefeltro“ e da 2015 ad oggi ha aperto le stagioni liriche di moltissimi teatri non solo delle Marche.

Dunque uno spettacolo che unisce un grande come Puccini alle eccellenze del nostro territorio che al meglio interpretano in tutto il mondo opere di valore internazionale.

Info. 0721 781341

b. t.