"Con tre ganci e una stanga le case erano all’avanguardia"

Da un arredo umile lo spunto per una ricerca sull’architettura di medioevo e rinascimento, con incursioni nella storia dell’arte. È il tema del libro scritto dall’architetto Gianni Volpe “Tre ganci e una stanga nella Casa di Raffaello“ che sarà presentato oggi alle 16,30 all’interno della casa stessa, in via Raffaello.

Volpe, cosa sono i tre ganci e la stanga?

"Si tratta di un arredo antico presente nel cortile interno di Casa Raffaello: tre ganci metallici sporgenti dal muro che terminano con un grazioso profilo a testa d’uccello che sostengono una stanga, ovvero un palo di legno orizzontale".

E cos’hanno di speciale?

"Innanzitutto i ganci sono antichi: a mio parere, sono trecenteschi o al massimo quattrocenteschi. La stanga forse dell’Ottocento. E poi c’è il fatto che questo esemplare si è conservato ottimamente, nonostante nel corso dei secoli analoghi manufatti siano stati per lo più eliminati".

Com’è nata la ricerca?

"È un mio omaggio a Raffaello, che faccio, da architetto, tramite lo studio di un “apparato di facciata“, un oggetto di casa sua su cui tutti i turisti posano lo sguardo ma che finora non era stato mai analizzato approfonditamente".

A cosa servivano le stanghe sui ganci?

"Erano murati nelle facciate di case e palazzi e servivano per tenere le tende delle finestre distanziate dal muro, con un triplice effetto: avere maggior ventilazione, filtrare la luce solare diretta e guardare in strada senza essere visti dai palazzi circostanti. Questo apparato ebbe la sua massima diffusione nei centri collinari e appenninici del centro Italia nel medioevo, per essere gradualmente abbandonato nel Rinascimento in favore di vetrate e impannate".

Dove si possono trovare ancora?

"A Urbino ci sono ancora diversi ganci, ma senza stanga, da via Mazzini a via Nuova, da via Barocci a via Battisti. In altre città se ne trovano ancora di più: a Fossombrone, Gubbio, Siena, Mercatello, Pergola".

Ma non solo reali… anche nell’arte non mancano esempi.

"Esatto: ritroviamo ganci e stanghe in quadri di tantissimi pittori, immagini che ho voluto inserire nel libro. Da Pietro e Ambrogio Lorenzetti a Giotto, da Perugino a Carlo Crivelli, da Piero della Francesca (anche nella Flagellazione) a Benozzo Gozzoli. Disegnare le stanghe aiutava gli artisti a inserire delle linee di fuga prospettiche".

Raffaello, che li aveva in casa, li dipinse?

"Stranamente no, ma ci sono in un altro dipinto celebre urbinate: la Città Ideale".

Giovanni Volponi