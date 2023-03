Con un bel Loden si può andare davvero ovunque

Potrebbe sembrare distopico che io vi parli di capispalla invernali il 2 marzo quando dovremmo pensare, cosa ne so, ad esempio, a quale sarà il gusto di gelato trend di questa estate. Ma avete guardato fuori dalla finestra? Più che di una grattachecca al limone urge un bicchiere di vin brûlé. Tipico dell’Europa centrale e molto bevuto nel periodo natalizio. Quindi penso ai mercatini, al nord Italia all’Austria e alla Svizzera e infine al Tirolo. Tanto ormai avete capito come funziona, no?

Un argomento mette in moto la mia testa e trova sempre un risvolto moda. Un talento? Una condanna? Boh, non l’ho capito e proprio in questo mese di sei anni fa il primo numero di Fashionissimo veniva pubblicato, qui sul Carlino. Ma torniamo al capospalla e al brûlé, quindi rilancio con Loden. Cappotto antico, molto leggero ma la sua lana, al lodo, è impermeabile e calda ma non pesante. Collo a camicia, spacco e doppia ripresa sul retro e nel classico colore verde foresta che però possiamo trovare in altre nuance. L’Esquire Magazine gli ha dedicato un bel ritratto e questo mi ha fatto pensare a quanto sia davvero un capo senza tempo per il guardaroba maschile, nonostante lo indossi spesso. In più la sua istituzionalità lo rende una tela vuota su cui scrivere il nostro look: è adatto in qualsiasi occasione, anche per cercare i funghi. Vogliamo dargli un tocco più da generazione z e ripararci da pioggia e umido.

Abbiniamo un bucket hat, il cappello alla pescatora, in nylon semi satin nero. E via pronti per questi ultimi sprazzi di inverno e pronti per la prossima fredda stagione. Il libro di questa settimana? Sto rileggendo un grande classico: “il Deserto dei Tartari“ di Dino Buzzati. Voglia di primavera e quindi nebulizziamoci di cedro e salvia.

#FashionissimoCarlino