Con un ’gratta e vinci’ da tre euro ne porta a casa duecentomila

A volte succede, ma è materia rara. In questo caso, un Gratta e vinci da 3 euro, chiamato "numeri fortunati" ha fatto vincere ad un 45enne di Pesaro 200mila euro al bar Road drink nei pressi della Pica. Il contitolare Claudio dice: "Questo cliente, che ogni tanto si vede, ha chiesto di comprare con tre euro questo tagliando e grattando i numeri 43, 46 e 52 si è accorto è che era uscita fuori la scritta 200 mila euro. Ma non ci credeva. Ha chiesto alla commessa e lei ha confermato che era la cifra vinta. Ma non ci credeva. Allora abbiamo caricato il biglietto sul portale che confermava la bella vincita. A momenti sveniva. Certo, da 3 euro a 200mila è un bel salto e come si dice quella cifra "gli armet un oss...".

Ora col biglietto vincente dovrà andare in banca per farsi accreditare la vincita sul proprio conto corrente. Dice il contitolare Claudio: "Siamo contenti che a festeggiare sia almeno un pesarese".