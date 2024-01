Con Urbino capoluogo i servizi sono al sicuro

Ieri l’aria era frizzante a Urbino. Specialmente nei pressi di via Puccinotti dove c’è la sede del Municipio. Si festeggiava per il riconoscimento a capoluogo di Provincia, ufficiale. Ora in città verrà istituito un ufficio della Provincia ed uno della Prefettura (un tempo nella città ducale c’era la presenza fissa del viceprefetto).

"E’ una notizia bellissima – ha esclamato il prefetto di Pesaro e Urbino, la dottoressa Emanuela Saverio Greco –. Faccio le mie congratulazioni all’Amministrazione comunale che è riuscita in questo obiettivo. Il Decreto legge, approvato nel Consiglio dei ministri, dovrà diventare legge e prevede la possibilità del terzo mandato per il sindaco. Si applicheranno le norme dei Comuni superiori ai 15mila abitanti e quindi l’aumento dei consiglieri comunali che passeranno da 16 a 20 così come gli assessori, da 5 a 7. Ci sarà una maggiore rappresentatività e un maggiore riconoscimento alla democrazia. Mi sembra un bellissimo risultato. Come Prefettura avremo tanto lavoro in più, questo è un periodo molto intenso in generale". Il presidente della provincia Giuseppe Paolini, assente per impegni pregressi, ha confermato le rappresentanze in città. Provincia e Prefettura probabilmente alloggeranno al Collegio Raffaello.

Il sindaco Maurizio Gambini, che è anche il vicepresidente della Provincia, ha ricordato le tappe di questo risultato. "Una giornata storica ed epocale per Urbino e l’entroterra, avere un capoluogo più vicino è significativo per tutti. Aspettavamo questo riconoscimento da 163 anni, il Regio Decreto non era mai stato confermato. Una grande gioia perché è stato confermato uno status e non siamo più in “bilico“: sappiamo di essere capoluogo alla pari di Pesaro e non co-capoluogo".

Gambini questo lo specifica perché, come ha detto in conferenza stampa, in diverse occasioni questa differenza si è fatta sentire. "Fortunatamente c’era stata una conferma con la vicenda del Tribunale, nel 2013, con la Corte Costituzionale che ci riconosceva. Oggi nessuno ce lo potrà togliere. Significa servizi e fondi. C’è stata determinazione da parte del Consiglio dei ministri e del primo ministro Giorgia Meloni che sta guidando il Paese con coraggio. Ho fatto questo percorso da molto tempo ma non venivo mai ascoltato, fino a a quando il presidente Acquaroli non ha deciso di venire con me. Grazie ai ministri e al governo regionale per l’impegno. Abbiamo un governo che funziona, a livello locale e nazionale".

"Una giornata significativa – è il primo commento dell’assessore regionale Stefano Aguzzi –. Già le nuove inaugurazioni di ieri all’ospedale parlano di valorizzazione di questo territorio, la politica del nostro governo regionale è quella di distribuire le risorse in maniera equa. Il riconoscimento per Urbino capoluogo è significativo e mette al sicuro questo ruolo per sempre. Chi vorrà venire qui a vivere sa che non gli sarà portato via nulla a livello di servizi, e questo è molto importante".

"Le Marche non smettono di stupirci dopo Pesaro Capitale della cultura, Urbino è finalmente capoluogo. Questo non è un riconoscimento soltanto per la città e la nostra regione, ma un attestato di valore per tutto il nostro Appennino e i territori interni a livello nazionale", ha concluso l’assessore regionale Francesco Baldelli.

Francesco Pierucci