Con “Urbino Food Fusion“ le culture dialogano a tavola

Piatti internazionali e tradizioni culinarie diverse che si fondono con la cucina italiana e danno origine a piatti nuovi. Ancora per oggi sarà possibile assaggiare ricette di tutto il mondo grazie a Urbino Food Fusion, format della CNA di Pesaro e Urbino che, in collaborazione con il Comune, ha organizzato per il week-end e fino a stasera cene dal sapore internazionale con piatti e ricette ispirate a Paesi di tutto il mondo rielaborate secondo il gusto e l’estro di ristoratori e chef urbinati.

Piatti tipici di Spagna, Francia, Germania, Corea del sud, Thailandia, Messico, Germania, Marocco e Palestina saranno reinterpretati e proposti da sette ristoranti della città Ducale. Hanno aderito alla prima edizione di Urbino Food Fusion: Portanova Ristorante in via Cesare Battisti; Osteria Gula in corso Garibaldi; La Valle del Vento a Montesoffio; Tempo Sala da Vino in via Raffaello; Azz..! Ristorante Bistrò in piazza della Repubblica, Taverna Magna Grecia in via Cesare Battisti e Taverna degli Artisti in via Bramante.