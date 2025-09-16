Con “Vacuum“ di Ilenia Romano in scena il mito di Elena di Troia

Prosegue Hangartfest, festival di danza contemporanea in scena a Pesaro fino al 21 settembre con un programma fitto e variegato. La seconda settimana del Festival prende il via oggi con Vacuum (foto), un assolo di e con Ilenia Romano, produzione Pindoc. Lo spettacolo si ispira alle molteplici sfumature del mito di Elena di Troia, senza mai descriverla direttamente, ma evocandone la complessità e i tratti archetipici. La performance include scene di nudo parziale.

Domani, anteprima, e giovedì 18 (debutto), ore 21, va in scena Il sale e il pane, nuova creazione di Marisa Ragazzo e Omid Ighani del gruppo Dacru per la compagnia Naturalis Labor. Lo spettacolo, coproduzione del Festival, è una danza corale che esplora l’amore come archetipo, intrecciando immaginazione e realtà quotidiana. La replica del 18 sarà seguita da un talk con gli artisti.

Sempre giovedì, alle 18,30 al Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari, in scena Francesca Santamaria con Good Vibes Only, una produzione Codeduomo Ets. L’assolo nasce da un’indagine sul gesto dello scrolling, un atto fisico semplice, ripetitivo e quotidiano che l’essere umano del XXI secolo compie in media almeno cento volte al giorno. A rilanciare il tema dell’identità digitale, venerdì 19 alle 21 alla Maddalena il lavoro Rmx di Pietro Angelini per la compagnia 369gradi. La performance nasce da una riflessione sul mito di Narciso declinata in chiave contemporanea. I performer, attraverso l’uso scenico degli smartphone, manipolano contenuti digitali in tempo reale, riflettendo sul rapporto tra reale e virtuale, sovraesposizione e spaesamento nell’era dell’immagine. I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket e nei punti vendita convenzionati.

