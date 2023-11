Con Vanoni, Battisti e Dalla le emozioni senza tempo

Due viaggi immersi nei grandi successi di Ornella Vanoni, Lucio Battisti e Lucio Dalla vi attendono per venerdì 10 e domenica 12 novembre al Teatro Cinema Astra di Pesaro, entrambi organizzati dall’associazione culturale l’Anfora di Novilara.

"La rassegna propone due filoni musicali – spiega Maris Gabucci, presidente dell’associazione –: la musica “progressive“ e quella cantautorale italiana, apparentemente diversi tra loro ma che, in realtà, hanno un comune denominatore e cioè la loro valenza culturale. Il “prog“ è stato alla base del successo della musica degli anni ’70 su scala mondiale e in Italia, sempre in quegli anni comincia il grande successo del cantautorato italiano che vede come protagonisti Lucio Battisti, Lucio Dalla, Claudio Baglioni… Ognuno con le sue peculiarità, dando il via ad una stagione di grandi canzoni e di grandi concerti. Emergono ovviamente anche figure femminili, a cui sono affidate canzoni da portare al successo con le loro inconfondibili voci: Mina e Ornella Vanoni su tutte".

Con "L’appuntamento – Il Mondo di Ornella", in programma venerdì 10 novembre, ore 21, al Teatro Cinema Astra di Pesaro, verranno ripercorse le tappe più significative di Ornella Vanoni. Un omaggio a cura di un quartetto guidato da Clarissa Vichi, che vanta anche collaborazioni con l’Orchestra Sinfonica Rossini per produzioni italiane e straniere. Ad accompagnarla ci saranno Cecilia Biondini al violoncello, Paolo Sorci alle chitarre e Matteo Salvatori alle percussioni. Mentre Il concerto “80 anni di Lucio – Lucio Dalla e Lucio Battisti“, in programma domenica 12 novembre, alle 17,30, sempre all’Astra, è ideato da Michele Fenati.

Durante il concerto verranno raccontati alcuni aneddoti sulla loro vita artistica. Insieme a Fenati saliranno sul palco Vincenzo Fabbri al pianoforte, Gabriel Martinotti al violino e Fabio Gaddoni al violoncello. È possibile acquistare i biglietti in prevendita alla Libreria Campus di Pesaro (0721 31438). Il posto unico ha un costo di 20 euro per il concerto dedicato a Vanoni. È di 10 euro, invece, il costo del biglietto per “80 anni di Lucio – Lucio Dalla e Lucio Battisti“, mentre per tutti coloro che si presenteranno al botteghino mostrando il tagliando del concerto “L’ appuntamento – Il Mondo di Ornella“ sarà gratuito.

Giorgia Monticelli