Con “W il teatro!“ Pesaro celebra Fo e la Rame

W il Teatro! Tre appuntamenti da non perdere, realizzati da Comune di Pesaro e Amat in collaborazione con la Fondazione Fo Rame nell’ambito della Giornata internazionale del teatro, che si celebra il 27 marzo, e in occasione del decennale della morte di Franca Rame.

Si parte con lo spettacolo “Lo Santo Jullare Francesco“ della Compagnia Teatrale Fo-Rame. Si tratta di un monologo in cui si muovono una serie di personaggi dell’Italia medievale. La realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco d’Assisi, di cui Dario Fo presenta un’immagine non agiografica lavorando su leggende popolari e su testi canonici del Trecento oltre che su documenti degli ultimi cinquant’anni.

Un lavoro sulla vita del santo da cui emerge un ritratto inedito dell’innovatore del pensiero cristiano e che avrà come protagonista Mario Pirovano (chiesa dell’Annunziata, 26 marzo, ore 21, biglietto cortesia 3 euro).

Il secondo spettacolo, “Tutta casa, letto e chiesa“, verrà portato in scena il 29 maggio, (Teatro Sperimentale, ore 21). Una rappresentazione sulla condizione femminile, con Valentina Lodovini e la regìa di Sandro Mabellini, che racconta la quotidianità femminile troppo spesso costellata di violenze e soprusi. Un testo del 1977 capace di parlare a generazioni di donne e uomini, che continua a mantenere intatta la sua portata sociale e la sua forza comica.

Lunedì 27 marzo, dalle 18 (ingresso libero), a Palazzo Gradari avrà luogo l’incontro Fondazione Fo-Rame e Pesaro per la memoria viva di Dario e Franca. "Un appuntamento – sottolinea Vimini – in vista del futuro assetto di Rocca Costanza che diventerà sede del museo della Fondazione, pensato per raccogliere e diffondere il patrimonio artistico lasciato da Dario e Franca".

Per la Fondazione Fo-Rame saranno presenti Mattea Fo, presidente, Marco Marchetti, consigliere e Stefano Bertea, responsabile progetti della Fondazione, nata nel 2019. Bertea sottolinea come le drammaturgie di Franca e Dario siano le più rappresentate all’estero rendendoli ambasciatori italiani del teatro a livello internazionale.

"I progetti che lanceremo – spiega Mattea Fo – rispondono all’esigenza di fare per ricordare, per far rimanere viva la memoria di Franca per un anno intero e non solo per un giorno". Biglietti da 8 a 10 euro alla biglietteria del Teatro Sperimentale.

Maria Rita Tonti