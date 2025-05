Concerti aperitivo con i Brandeburghesi del grande Bach

Si rinnova l’appuntamento con I Concerti Aperitivo della Filarmonica Gioachino Rossini (Palazzo Gradari, Salone Nobile "Antonia Pallerini", oggi alle 11). Con il titolo di “Ritorno ai Brandeburghesi“, il concerto rappresenta un interessante momento musicale per far conoscere al pubblico una delle più importanti pagine della letteratura musicale europea, i Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach.

In particolare in questa occasione l’Ensemble della FGR eseguirà il Concerto Brandeburghese n. 2, in FA Maggiore, composto nel 1719, per quattro strumenti concertanti, tromba, flauto, oboe e violino, rispettivamente suonati da Alberto Astolfi, Cristina Flenghi, Ilaria de Maximy e Ana Julia Badia Feria, accompagnati dal quintetto di archi e clavicembalo della FGR. Biglietti 10 euro.