Concerti, comicità, danza Luci sui ‘Parchi d’Estate’

Decolla domani a Cartoceto la seconda edizione di ‘Parchi d’Estate’, rassegna itinerante di concerti, comicità, danza, teatro e attività per bambini nelle aree verdi del territorio, promossa dal Comune in sinergia con la Pro Loco, le associazioni ‘Sdpm Pontemurello’ e ‘La Via della Seta’, in partnership con il Corpo Bandistico di Cartoceto, la Fondazione Carifano e l’associazione Adamo Fano. L’iniziativa si muoverà negli 8 parchi di quartiere accendendo a turno le luci su uno spettacolo diverso, per poi chiudersi, il 2 settembre, in piazza Giovanni Paolo II con un grande appuntamento ancora tutto da svelare. E in ogni tappa ci sarà la possibilità anche di cenare all’aperto, a partire dalla 19,30. "’Parchi d’Estate’ – sottolinea il sindaco Enrico Rossi – è un format che ci traghetta lungo tutta la stagione calda e che vuole essere una finestra aperta sulla leggerezza e sullo stare assieme, promuovendo i luoghi di aggregazione e creando occasioni di socialità. Rispetto alla passata edizione, abbiamo privilegiato proposte che possano mostrare il lato più creativo degli artisti, dando spazio a tanti giovani musicisti, tra cover, tributi, volti noti e nuove proposte. Cercando anche di aprire una piccola finestra sul teatro, tra comicità e prosa; e dedicando ai più piccoli spazi di divertimento e conoscenza con giochi, magia e burattini e una serata sull’arte circense".

L’appuntamento d’esordio di domani é alle 20,45 al parco del quartiere Canada con la ‘Young Night’, in compagnia del duo chitarra e voce ‘Be Acoustic’, che sarà seguito da un divertente dj set. Prossima tappa il 22 al parco di Pontemurello e poi vi di seguito fino al 2 settembre, con l’appuntamento da non perdere del 25 agosto al quartiere Peep col San Costanzo Show (foto). Programma completo sui social di Cartoceto Turismo.

Sandro Franceschetti