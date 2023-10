Concerti d’Autunno:. Alessandro Rossi proporrà Vivaldi

Nell’ambito della rassegna Concerti d’Autunno – I Giovani Talenti, si esibirà il violinista quindicenne di Urbino Alessandro Rossi (nella foto, concerto nella chiesa dell’Annunziata di Pesaro, domani ore 17).

La rassegna si propone di far conoscere giovani e giovanissimi talenti musicali, provenienti dal territorio e non solo, che hanno dimostrato un particolare predisposizione in campo musicale offrendo loro un palcoscenico per mostrare la loro maestria in repertori tradizionali della musica classica cameristica.

Rossi eseguirà due concerti di Vivaldi, accompagnato dall’Ensemble di archi della Filarmonica Gioachino Rossini che completerà il programma con due rare Sinfonie di Giovan Battista Pergolesi. Alessandro Rossi ha iniziato lo studio del violino nel 2019 nella scuola media a indirizzo musicale “Paolo Volponi“. Dal 2022 prosegue gli studi nella Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino, frequentando i corsi pre-accademici convenzionati con il Conservatorio Rossini di Pesaro e conseguendo nel 2023, con il massimo dei voti, la certificazione di livello A.