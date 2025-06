Concerti del Conservatorio. Appuntamento alle 21 a Palazzo Olivieri

Proseguono i Concerti del Conservatorio a Palazzo Olivieri oggi alle 21. L’appuntamento dal titolo “4... 7... 9... Giovani in concerto“ allude alle formazioni che si avvicenderanno. Una selezione di arie e duetti da tre capolavori del repertorio operistico di Giuseppe Verdi (Simon Boccanegra, Falstaff e La Traviata), con Giulia Silvestri, Bao Xiaoxuan, Liu Hengzhi e Zixin Wang, introdurranno il concerto.

Ancora Verdi, questa volta nella raffinatezza del suo Quartetto in mi minore, sarà proposta con i violinisti Nico Rovinelli, Michele Morici, dal violista Giuseppe D’Amico e dalla violoncellista Tecla Benedetto. A seguire un lo Studio I di Donizetti, rielaborato da Michele Mangani per due clarinetti; gli stessi interpreti Lisa Vagnini e Sebastian Marian Balan, eseguiranno una Sonata per due clarinetti di Mangani. La chiusura sarà con l’Ensemble di fiati (Ekaterina Maliugina, Davide Novelli, Luca Morresi, Giada Casoli, Alice Bastari, Irene Bendia, Davide Filigonio, Artiom Klozov e il prof Daniele Bianchi) con la Petite Symphonie di Gounod diretta dall’urbinate Michele Mangani. Ingresso libero.

ma. ri. to.