Concerti del Conservatorio. Luci sul pianista Lodolini

PESARO

La seconda settimana dei concerti del Conservatorio Rossini prevede tre appuntamenti: domani, mercoledì 15 e venerdì 17 nella Sala Bei della Provincia. Lunedì sarà l’occasione per conoscere un giovane di talento, il pianista Zeno Lodolini con una proposta musicale che spazia dal pianismo classico al primo Novecento e attraversa il periodo romantico. Si inizia con la solare e scattante Sonata in do maggiore di Beethoven per passare alle atmosfere sonore cupe e drammatiche della Ballata in si minore di Liszt. Tocco brillante e grande agilità sono le qualità richieste per eseguire la fulminea Toccata di Ravel, tratta dalla suite Tombeau de Couperin del 1917, brano conclusivo del concerto. Il 15 maggio sarà la volta del primo dei concerti offerti dai docenti del Conservatorio. Antonio Calosci, (violino), e Gianluca Luisi (pianoforte), condurranno il pubblico nel pieno della letteratura romantica per violino e pianoforte con due sonate composte nello stesso anno – il 1886 – ma da due compositori: J. Brahms e C. Franck. La Sonata op. 100 è un’opera della maturità di Brahms: un tenero dialogo fra violino e pianoforte. Inquieta e turbinosa, invece, la sonata di César Franck.

ma.ri.to.