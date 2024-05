Concerti del Conservatorio. Si chiude con Schubert e Prokof’ev

Si conclude la stagione dei Concerti del Conservatorio, organizzati dal Conservatorio Rossini (sala Bei della Provincia, ore 18.30). Oggi il duo formato dai docenti Roberto Pasquini (flauto) e Michele Sampaolesi (pianoforte) proporrà due opere fondamentali del repertorio flautistico: la Sonata in la minore per arpeggione e pianoforte di Franz Schubert, nella trascrizione di P. L. Graf, e la Sonata n. 2 in re maggiore op. 94 di Sergej Prokof’ev. Composta da Schubert nel 1824 per uno strumento bizzarro destinato presto a cadere in disuso – l’arpeggione risulterebbe una via di mezzo fra chitarra e violoncello –, la Sonata fu successivamente pubblicata anche nelle versioni per altri strumenti, fra i quali il flauto e la viola.

La Sonata op. 94 di Prokof’ev è un’opera di grande fascino e complessità, tanto da ricevere l’apprezzamento di grandi interpreti come David Oistrakh, che ne chiese una versione per il suo violino. Composta in piena guerra mondiale, nel 1943, si sviluppa in una serie molto articolata di movimenti, che ricordano le sfaccettature caleidoscopiche delle figure cubiste. Venerdì 31 maggio l’appuntamento è con quattro giovani musicisti del Conservatorio: Giacomo Valentini (violino), Ada Ricioppo (violino), Martina Giulianelli (viola), Leonardo Muccioli (violoncello). Il programma del pomeriggio musicale si aprirà con un brano contemporaneo: i Sonnets et Rondeau di Giovanni Sollima, mentre la seconda parte guarderà al passato con un brano del primo romanticismo, il Quartetto per archi in la minore n. 2 op. 13 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. I cinque brevi movimenti dei Sonnets del famoso violoncellista palermitano sono un’opera del 2007, concepita tenendo insieme sperimentazioni timbriche e suggestioni ora folkloristiche ora di impronta minimalista. Info: www.conservatoriorossini.it

ma.ri.to.