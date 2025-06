Concerti del Conservatorio ’Trame di suoni’ sul palco

Appuntamento con i Concerti del Conservatorio a Palazzo Olivieri, domani alle 21. "Trame di suoni" evoca un gioco di intrecci fra musiche del presente ma nella maniera del passato; protagoniste saranno le voci di Olimpia Renna e Xinru Chen, accompagnate al pianoforte da Caterina Dionisi, che proporranno due pagine novecentesche del repertorio vocale da camera francese e italiano che guardano al passato della musica classica: La courte paille di Francis Poulenc, raccolta di melodie su testi poetici per soprano, e le Cantilene di Virgilio Mortari. Sempre di Poulenc saranno eseguite la Sonata per oboe e pianoforte, interpretata da Davide Novelli con Antonio D’Abramo al pianoforte, e la celebre Sonata per flauto e pianoforte, affidata a Matteo Macri e Yasue Hokimoto.

Contemporaneo il seguito del programma con il Duo Sonata del Maestro urbinate Michele Mangani, eseguita al clarinetto da Vittoria Di Giambattista e Federico Giovannella, e 22:22 dello studente Simone Anselmi, per violino, violoncello, clarinetto e pianoforte, con Giovanni Tonini, Samuele Ricciardi, Sonia Boinega e Luca Pontolillo.

A conclusione del concerto spazio agli allievi delle classi di composizione: Fascinazione per saxofono contralto, composta e interpretata da Matteo Rossini, e Woanders, dittico per soprano e pianoforte di Caterina Dionisi su testi di Friedrich Schiller ed Emily Dickinson, eseguito da Maria Olimpia Renna con la stessa compositrice al pianoforte. Ingresso libero per studenti e personale del Conservatorio Rossini; su invito per il pubblico tramite piattaforma eventbrite.it

