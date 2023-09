Concerti d'Organo a Fano: Una serata speciale con Fabio Macera

Oggi termina la 62ª rassegna dei Concerti estate d’Organo. L’appuntamento è alle 21,15 nella chiesa francescana di santa Maria Nuova. Protagonista della serata sarà il maestro Fabio Macera.

Macera ha compiuto gli studi musicali con Emilio Traverso, conseguendo il Diploma in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Novara. Ha tenuto concerti in Italia ed all’estero.

Nel 2016 la rivista “Musica” ha premiato con 5 stelle il suo Cd “Armonie Organo tra Ottocento e Novecento”, edito dalla casa discografica francese “Fugatto”. Di recente pubblicazione è il Cd monografico sull’opera organistica del salesiano Giovanni Maria Pelazza, edito dall’etichetta Brilliant Classic. Come tutti i concerti sarà preceduto, dalle ore 20,30 alle 21, nell’Aula della Università dei Saperi in via De Tonsis 7, dall’iniziativa “Guide all’ascolto” a cura di Tiziano De Felice.