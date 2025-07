Concerti e didattica. La musica... “InStrada“

Concerti di repertorio classico, pop e jazz, workshop sul linguaggio swing, gruppi giovanili emergenti, nati da scuole di musica: è tutto pronto per il secondo minifestival “iNMusicaIN STRADA“ in programma da giovedì 3 a domenica 6 in piazzale della Libertà, organizzato dall’associazione pesarese iNMusica (fondata nel 2009 da Elisabetta Tamburello e Marco Roveti), in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Conservatorio Rossini.

Un lungo week end di ascolto e partecipazione con realtà musicali di primo livello che avranno la possibilità di esibirsi con il proprio repertorio, si ascolteranno i concerti di maestri e gli allievi di iNMusica con una scaletta pop e orchestra classica, la MYO (Mondaino Youth Orchestra) tra le più importanti formazioni jazz giovanili in Italia, la formazione Combo dell’orchestra Mosaico Musicale, il quartetto jazz Midnight Quartet del Conservatorio Rossini, le formazioni dei ragazzi della Diesis5, e la giovane band nata dalla iNMusica: gli Heppnir. Non solo esibizioni, ma anche una opportunità didattica col workshop “Suonare il Jazz in Big Band, teoria e tecnica del linguaggio swing“ a cura del maestro Michele Chiaretti, sabato 5 alle ore 10.

"Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo ampliato il nostro progetto allungando l’edizione di una giornata – spiega Elisabetta Tamburello, direttrice artistica del minifestival –. Abbiamo coinvolto realtà importanti del territorio e l’idea nasce dalla volontà di riportare la musica nelle mani di chi la suona, o la vorrebbe suonare e dare loro uno spazio di esibizione".

Poi è intervenuto il vicesindaco Daniele Vimini: "Felici di ri-accogliere “iNMusica In strada“, un appuntamento giovane e che ci piace cresca già in questa seconda edizione confermandosi nel palinsesto estivo della programmazione culturale e musicale. Il festival interpreta lo spirito di Pesaro, Città creativa della Musica Unesco". Poi Fabio Masini, direttore del Conservatorio Rossini ha aggiunto: "InMusica, oltre ad essere una delle nostre scuole convenzionate, svolge un bel lavoro sia didattico che di coinvolgimento del territorio. Da qualche anno si prodiga anche per proporre musica dal vivo. Questo il programma: 3 luglio alle 19 concerto Band Young iNMusica; alle 21.30 concerto Band Senior iNMusica; venerdì 4 alle 19 concerto Orchestra iNMusica; 21.30 concerto Band Heppnir; 22.30 concerto Band #5; sabato 5 alle 21 esibizione progetto workshop; alle 21.30 concerto MYO - Mondaino Youth Orchestra; domenica 6 alle 19 concerto formazione Combo - Mosaico Musicale; alle 21.30 concerto Midgnight Quartet Workshop. Info e prenotazioni workshop tel. 346 4947469.

Luigi Diotalevi